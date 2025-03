42 tuổi mới phát hiện có hai tử cung

TP HCMChu kỳ kinh nguyệt kéo dài 14 ngày, chị Hạnh, 42 tuổi, đi khám phụ khoa mới biết có hai tử cung, hai âm đạo.

Mỗi bên tử cung của chị Hạnh có một buồng trứng và một âm đạo đi kèm. Trong đó, một tử cung to gấp đôi cái còn lại, bên trong có nhiều khối u xơ, kích thước 8x9 cm. Thời con gái, chu kỳ kinh nguyệt của chị Hạnh kéo dài một tuần, cơ thể vẫn khỏe mạnh nên không đi khám.

Ngày 19/3, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết phụ nữ có hai tử cung như chị Hạnh ít gặp, chiếm 5% các dị tật tử cung. Tình trạng này khó nhận biết, không thể phát hiện nếu phụ nữ không đi khám, siêu âm vùng bụng, chậu.

Bác sĩ Mỹ Nhi giải thích dị tật hình thành từ thời kỳ phôi thai, khoảng 8-9 tuần, hai ống cận trung thận hoặc ống muller hợp nhất để tạo thành tử cung, cổ tử cung, phần trên âm đạo, niệu đạo nữ. Nếu quá trình ống muller hợp nhất, xảy ra sự cố gây các dị tật như tử cung đôi, tử cung hai sừng, một sừng, bất thường về âm đạo. Hiện nguyên nhân dẫn đến bất thường này vẫn chưa được xác định cụ thể. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng có thể do yếu tố di truyền.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, các rủi ro liên quan do có hai tử cung có thể là vô sinh, chảy máu kinh nguyệt, khó mang thai hoặc sảy thai, sinh non. Một số phụ nữ có thể có hai kỳ kinh mỗi tháng. Phụ nữ có tử cung đôi khi lập gia đình vẫn có thể có thai, nhưng dễ bị sảy nhiều lần hoặc sinh non. Nguyên nhân là do tử cung nhỏ hơn, hạn chế sự phát triển của thai nhi. Hình dạng bất thường cũng có thể ảnh hưởng đến nhau thai và lưu lượng máu trong tử cung. Những bệnh nhân này có nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung cao.

Phụ nữ có hai cơ quan sinh dục có thể sống khỏe mạnh bình thường, không cần điều trị nếu không có triệu chứng đau khi quan hệ tình dục, vô sinh hay xuất huyết kéo dài. Bác sĩ có thể phẫu thuật chỉnh sửa như cắt vách ngăn âm đạo, cắt tử cung.

Trường hợp chị Hạnh, một trong hai tử cung có khối u xơ là bệnh lý lành tính phát triển trong tử cung. U này lớn tăng kích thước, gây triệu chứng rong kinh, kinh nguyệt kéo dài, ra máu nhiều ảnh hưởng chất lượng sống. Êkíp bác sĩ mổ hở, cắt một bên tử cung chứa u xơ. Trong quá trình mổ, bác sĩ cắt một bên chứa u, bảo tồn bên còn lại. Sau mổ sức khỏe chị ổn định, dự kiến xuất viện sau hai ngày.

"Chị Hạnh vẫn có thể mang thai, có kinh nguyệt vì hai cơ quan sinh sản hoạt động độc lập", bác sĩ Mỹ Nhi nói.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cắt một tử cung cho chị Hạnh. Ảnh: Tuệ Diễm

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đi khám sàng lọc tiền hôn nhân để được tư vấn trước khi có thai hoặc khám ngay nếu chưa có kinh nguyệt ở tuổi dậy thì, đau bụng, sảy thai hoặc sinh non liên tiếp. Nếu phát hiện nguyên nhân do dị dạng đường sinh dục, bác sĩ sẽ theo dõi, can thiệp cho người bệnh. Trường hợp không cần phẫu thuật, bác sĩ theo dõi chặt chẽ trong quá trình mang thai, chuẩn bị kỹ trước khi đỡ sinh hoặc mổ lấy thai.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi