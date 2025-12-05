4 thực phẩm nên ăn để giữ ấm cơ thể vào mùa đông

Gừng, chuối, cam, tỏi đen có thể tạo ra năng lượng nhiệt trong quá trình tiêu hóa, giúp giữ ấm cơ thể trong những ngày lạnh.

Theo chuyên viên Dinh dưỡng Nguyễn Trung Hiếu, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, mùa đông thường khiến hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Giữ ấm là một trong những cách quan trọng có thể phòng ngừa bệnh đường hô hấp, bệnh tim mạch. Dưới đây là một số thực phẩm giúp giữ ấm, tăng cường khả năng miễn dịch trong mùa lạnh.

Gừng

Gừng có khả năng giữ ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu, nâng cao sức đề kháng. Hoạt chất gingerol và shogaol trong gừng có tác dụng giãn mạch, chống viêm, bảo vệ nội mạc mạch máu, duy trì tuần hoàn ổn định trong thời tiết lạnh.

Sử dụng gừng trong các món ăn hoặc pha trà gừng ấm vào mùa đông giúp tăng cường chuyển hóa, giữ ấm cơ thể, góp phần phòng ngừa cảm lạnh, cúm. Mỗi người không nên dùng quá 4 g gừng mỗi ngày, tương đương 1-2 muỗng cà phê bột gừng hoặc 2-3 lát gừng tươi để tránh các tác dụng phụ.

Tỏi

Tỏi chứa lưu huỳnh hoạt tính như allicin, ajoene... có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch như đại thực bào, lympho và tế bào NK (natural killer). Nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống viêm, tỏi giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh hô hấp và giảm nguy cơ viêm nhiễm thường gặp trong thời tiết lạnh. Thực phẩm này còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu.

Bổ sung tỏi thường xuyên trong chế độ ăn trong mùa đông có tác dụng tăng sức đề kháng. Mỗi ngày, người trưởng thành chỉ nên dùng 1-2 tép tỏi tươi (khoảng 3-6 g) hoặc 1-3 củ tỏi đen nhỏ hoặc 1/4-1/2 thìa cà phê bột tỏi.

Một số trường hợp cần hạn chế hoặc tránh ăn tỏi như người đang dùng thuốc chống đông máu, chuẩn bị phẫu thuật hoặc mới phẫu thuật, người bị đau dạ dày, viêm dạ dày, trào ngược nặng, người có huyết áp thấp và phụ nữ đang mang thai, cho con bú.

Mật ong và chanh vàng hỗ trợ tăng cường sức khỏe, rất tốt trong những ngày đông. Ảnh: Song Hà

Mật ong

Mật ong giúp tăng cường miễn dịch, đào thải độc tố đồng thời có tác dụng kháng khuẩn hỗ trợ điều trị ho, cảm lạnh, thông mũi, giảm đau rát họng. Mật ong chứa polyphenol, flavonoid, là các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào, giảm viêm, tăng cường miễn dịch.

Theo chuyên viên Hiếu, mỗi sáng bạn có thể uống một thìa mật ong nguyên chất pha với 150 ml nước ấm để hỗ trợ tiêu hóa, bổ phế và tăng sức đề kháng. Khi kết hợp với gừng hoặc chanh, thức uống này giúp giữ ấm cơ thể và làm dịu cổ họng. Người bị tiểu đường nên hạn chế hoặc tham khảo bác sĩ trước khi dùng. Mỗi ngày người trưởng thành nên dùng 1-2 thìa cà phê (tương đương 5-10 g) và không dùng cho trẻ dưới một tuổi.

Các loại quả giàu vitamin C

Bổ sung các loại quả giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, kiwi hay dâu tây sẽ tăng cường miễn dịch tự nhiên. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp collagen, bảo vệ tế bào miễn dịch, tăng khả năng tiêu diệt virus, vi khuẩn. Các loại quả này còn giúp tăng hấp thu sắt từ thực phẩm, hỗ trợ tuần hoàn máu và chống lại các tác nhân gây bệnh mùa đông.

Chuyên viên Hiếu khuyến cáo mỗi người nên hạn chế tối đa việc ăn hoặc uống đồ lạnh, sống, tái vì có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, gây viêm họng, ho, cảm cúm... Bạn nên ăn đủ nhóm chất tinh bột, đạm, chất béo, rau xanh và trái cây, uống đủ nước ấm mỗi ngày.

Hằng Trần