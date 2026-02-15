4 thói quen ngày Tết dễ gây khô mắt

Xem điện thoại, tivi quá nhiều, thiếu ngủ, uống ít nước, dụi mắt là những thói quen thường gặp ngày Tết có thể dẫn đến khô mắt.

Khô mắt là tình trạng khá phổ biến, có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi. Khô mắt không quá nguy hiểm nhưng tạo cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chỉ ra 4 thói quen gây khô mắt vào dịp Tết mà nhiều người mắc phải.

Xem điện thoại, tivi quá nhiều

Ngày Tết, nhiều người có thể dành hàng giờ liền để xem tivi, điện thoại hoặc chơi game. Khi nhìn màn hình lâu, tần suất chớp mắt giảm khiến nước mắt không được dàn đều trên bề mặt mắt và nhanh chóng bốc hơi. Hệ quả là mắt dễ bị khô, cộm, mỏi, thậm chí có thể chảy nước mắt sống.

Thiếu ngủ, sinh hoạt đảo lộn

Thức khuya xem phim, đi chơi hoặc sinh hoạt không theo giờ giấc quen thuộc ngày Tết dễ khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe mắt. Thiếu ngủ làm giảm khả năng phục hồi và tiết nước mắt dẫn đến cảm giác khô, cay, khó chịu khi nhìn lâu.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Uống ít nước, ăn thiếu chất

Ăn nhiều bánh mứt, đồ ngọt, thức ăn dầu mỡ, chiên rán nhưng uống ít nước và thiếu rau xanh, trái cây cũng gián tiếp ảnh hưởng đến mắt. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước và vitamin cần thiết, đặc biệt là vitamin A, chất lượng, số lượng nước mắt tiết ra sẽ giảm. Khi đó, mắt dễ khô, xốn và mỏi hơn bình thường.

Dụi mắt nhiều

Khi di chuyển nhiều trong thời tiết hanh khô, bụi bặm, mắt dễ mỏi, ngứa hoặc khô. Dụi mắt không giúp mắt dễ chịu hơn mà còn gây tổn thương bề mặt nhãn cầu, làm rối loạn lớp nước mắt bảo vệ. Dụi mắt thường xuyên còn khiến khô mắt nặng hơn và kéo dài.

Ngoài 4 thói quen kể trên, bác sĩ Huy lưu ý các yếu tố khách quan từ môi trường, không khí cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt, khô mắt. Tại một số địa phương, không khí lạnh, khô kèm độ ẩm thấp khiến lớp nước trên bề mặt mắt bốc hơi nhanh, từ đó gây cảm giác khô, rát, xốn. Thường xuyên tiếp xúc với khói nhang ngày Tết, khói bếp và bụi bẩn cũng có thể gây kích ứng bề mặt mắt, làm cho mắt rát và đỏ nhẹ.

Để tránh khô mắt, mỗi người cần giữ thói quen sống lành mạnh, ngủ đúng giờ, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, hạn chế sử dụng điện thoại, xem tivi quá lâu, mang kính chắn gió khi đi xe máy đường dài... Nếu xuất hiện các bất thường ở mắt như khô mắt kéo dài, đau nhức mắt cần đến các cơ sở y tế, bệnh viện có chuyên khoa Mắt để khám, điều trị kịp thời.

Nhật Minh