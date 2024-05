4 thói quen ăn sáng không tốt cho não bộ

Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và ít rau, chất xơ hay nhịn ăn sáng có thể tác động tiêu cực đến não bộ theo nhiều cách khác nhau.

Ăn sáng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cholesterol cao, có ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa não khi già đi. Bổ sung chất dinh dưỡng phù hợp là cách làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Ngược lại, một số thói quen ăn sáng không tốt có thể là nguyên nhân tiềm ẩn khiến não lão hóa nhanh hơn.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Nhiều thực phẩm ăn sáng đã qua chế biến kỹ lưỡng không tốt cho não do hàm lượng natri, đường cao. Bên cạnh đó, dung nạp quá nhiều calo từ thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ dẫn đến suy giảm nhận thức nhanh hơn. Các món ăn sáng đã qua chế biến nên hạn chế bao gồm thịt xông khói, xúc xích; ngũ cốc có đường; bánh rán; bánh ngọt đóng gói sẵn như bánh mì, bánh nướng xốp.

Không bổ sung đủ chất xơ

Chất xơ là nguồn thức ăn cho vi khuẩn lành mạnh trong hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ hình thành các chất dẫn truyền thần kinh. Điều này góp phần giảm các bệnh liên quan đến quá trình lão hóa nói chung, như giảm chức năng đường ruột, cholesterol cao và lão hóa nhận thức.

Quá trình biến đổi hóa học của chất xơ ở đường ruột còn có thể tạo ra các hợp chất khác có tác dụng chống viêm, có lợi cho nhiều cơ quan khác nhau. Một lợi ích khác của việc giảm viêm là phòng ngừa tình trạng sương mù não, hay quên, lú lẫn.

Yến mạch, bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt, bơ hạt, quả mọng ăn cùng sữa chua là những món ăn giúp tăng cường chất xơ cho bữa sáng.

Ăn ít rau

Bỏ qua các loại rau lá xanh, rau nhiều màu sắc là một sai lầm thường gặp trong bữa sáng. Chúng cung cấp rất nhiều dưỡng chất có chức năng tăng cường sức khỏe não bộ như chất chống oxy hóa và vitamin.

Bộ não cần nhiều chất chống oxy hóa hơn khi cơ thể già đi, đồng thời những chất này có thể giúp ngăn ngừa những thay đổi tiêu cực liên quan đến tuổi tác. Các loại rau xanh gồm bina, cải rổ, cải xoăn, rau diếp. Để kết hợp nhiều rau hơn trong bữa sáng, hãy thêm chúng vào món trứng tráng hoặc làm salad cùng củ quả.

Bỏ ăn sáng

Không chỉ ăn sáng kém lành mạnh mà nhịn bữa ăn đầu ngày thường xuyên có thể ảnh hưởng đáng kể đến chức năng nhận thức. Điều này là do glucose - thành phần quan trọng của não, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và phục hồi lượng glycogen đã cạn kiệt trong nhiều giờ ngủ. Ăn sáng đầy đủ cung cấp lại năng lượng, hỗ trợ cơ quan này hoạt động trơn tru hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Medical News Today)