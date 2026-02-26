4 sai lầm thường gặp khi dùng thuốc xịt mũi

Không vệ sinh mũi trước khi xịt thuốc, dùng một loại thuốc cho cả gia đình là những sai lầm có thể khiến nghẹt mũi nặng hơn, dễ biến chứng.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát, Trưởng Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết thuốc xịt mũi co mạch khi tiếp xúc với niêm mạc mũi có tác dụng co mạch nhanh, giảm sung huyết khiến mũi thông thoáng, người bệnh dễ thở hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng chỉ định, sau khi thuốc hết tác dụng, máu sẽ dồn trở lại niêm mạc mũi nhiều hơn, gây nghẹt nặng.

Bác sĩ Phát chỉ ra một số sai lầm thường gặp khi dùng thuốc xịt mũi.

Dùng thuốc co mạch kéo dài

Sử dụng thuốc xịt mũi liên tục nhiều ngày, nhiều tuần có thể gây phù nề niêm mạc mũi, khiến nghẹt mũi nặng hơn khi ngưng thuốc, viêm kéo dài, điều trị khó khăn. Người bệnh nên sử dụng theo chỉ định bác sĩ, thường khoảng 5-7 ngày, sau đó tái khám để bác sĩ theo dõi, đánh giá bệnh.

Sử dụng một loại thuốc cho nhiều người

Không phải loại thuốc nào cũng an toàn cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền như huyết áp và tim mạch. Nếu tự ý dùng chung thuốc xịt sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro như tác dụng phụ, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Xịt thuốc mỗi khi thấy nghẹt mũi

Chảy nước mũi, nghẹt mũi có thể do nhiều nguyên nhân như cảm cúm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang... Tuy nhiên, nhiều người hay dùng thuốc xịt co mạch khi thấy nghẹt mũi dù chưa rõ nguyên nhân. Điều này có thể khiến triệu chứng nặng hơn, kéo dài thời gian điều trị.

Bác sĩ Phát đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Không vệ sinh mũi trước khi xịt thuốc

Xịt thuốc trực tiếp khi mũi đang đầy dịch, mủ hoặc bụi bẩn khiến thuốc không thể tiếp xúc hiệu quả với niêm mạc mũi, giảm tác dụng điều trị. Người bệnh nên rửa mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý trước khi xịt để thuốc phát huy hiệu quả.

Bác sĩ Phát khuyên người bệnh không nên dùng thuốc xịt mũi co mạch liên tục để cầm chừng triệu chứng, trì hoãn đi khám, sẽ bỏ lỡ thời gian điều trị đúng nguyên nhân. Nếu người bệnh nghẹt mũi kéo dài 7-10 ngày, không giảm nên đi khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán chính xác, điều trị phù hợp.

Uyên Trinh