4 phương pháp điều trị rò hậu môn

Người bị rò hậu môn sau áp xe có thể được bác sĩ chỉ định mổ nội soi, điều trị tia laser hoặc keo sinh học.

Áp xe hậu môn và rò hậu môn là hai quá trình của cùng một bệnh lý, thường xảy ra do nhiễm khuẩn khu trú bắt nguồn từ các tuyến ở hậu môn. Trong giai đoạn áp xe, người bệnh bị sưng, đau, có thể viêm tấy lan rộng, vỡ mủ, tái phát nhiều lần dẫn tới xuất hiện các lỗ nhỏ ở hậu môn, gây chảy dịch.

ThS.BS.CKII Lê Văn Lượng, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết đa phần người bệnh sau khi khỏi áp xe hậu môn sẽ chuyển sang giai đoạn rò. Đường rò có thể lan rộng hoặc tạo ra nhiều lỗ rò ngoài, một số trường hợp đặc biệt có thể xuất hiện hai, ba đường rò riêng biệt. Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định các phương pháp điều trị khác nhau.

Bác sĩ Lượng tư vấn cho người bệnh rò hậu môn. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật mở cắt đường rò

Đây là phương pháp điều trị rò hậu môn phổ biến. Bác sĩ cắt bỏ đường rò, cắt bán phần cơ thắt, để ngỏ vết cắt sẽ tự liền. Phương pháp xử lý triệt để lỗ rò nhưng thời gian hồi phục tương đối lâu, từ 6 đến 8 tuần.

Trong thời gian này, bệnh nhân vẫn có thể sinh hoạt, làm việc bình thường, nhưng 1-2 tuần đầu cần chăm sóc kỹ vết mổ, rửa bằng dung dịch nước muối sinh lý, dung dịch thuốc tím sau khi đi đại tiện và mỗi cuối ngày, tránh ứ đọng dịch nhầy hoặc phân vào vết mổ. Không dùng betadine, oxy già hoặc nước muối tự pha quá mặn để rửa vì dễ khiến vết mổ loét rộng.

Nếu rò phức tạp như rò trên cơ thắt và rò ngoài cơ thắt, không thể cắt bỏ ngay hết đường rò vì nguy cơ tổn thương cơ thắt, đại tiện không tự chủ, bác sĩ cần phẫu thuật nhiều lần mới điều trị triệt để.

Phẫu thuật nội soi đường rò

Bác sĩ dùng một camera dạng ống hình que rất nhỏ để đánh giá, xác định, làm sạch toàn bộ đường rò, bao gồm loại bỏ các tổ chức viêm, hoại tử bằng dụng cụ chuyên biệt. Tiếp theo, bác sĩ dùng dao điện đơn cực đốt toàn bộ dọc đường rò từ trong ra ngoài dưới hướng dẫn của camera nội soi và khâu kín lỗ trong.

Bác sĩ Lượng cho hay mổ nội soi ít xâm lấn, áp dụng được cho các rò cao trên và ngoài cơ thắt, giảm biến chứng so với phẫu thuật kinh điển, tỷ lệ khỏi bệnh cao, khoảng 80%. Sau can thiệp, người bệnh hồi phục nhanh hơn, không gây tổn thương cơ thắt nhiều.

Điều trị bằng laser

Bác sĩ đưa đầu dây laser vào đường rò sau khi đã làm sạch, sử dụng năng lượng laser với tần số, bước sóng riêng để đốt hết lớp tế bào biểu mô phủ dọc đường rò. Laser tạo xơ hóa, viêm dính toàn bộ thành đường rò từ trong ra ngoài, hạn chế tối đa tổn thương các lớp cơ thắt và niêm mạc phía trên.

Phương pháp này được dùng trong trường hợp đường rò có đường kính nhỏ hơn 7 mm do phạm vi tác dụng của laser xung quanh đầu phát chỉ khoảng 5 mm. Ưu điểm của điều trị laser là không tạo vết mổ, bảo tồn được cơ thắt, có thể áp dụng với rò cao trên và ngoài cơ thắt. Nhược điểm là không áp dụng được với đường rò lớn, phức tạp như rò móng ngựa, khó xác định đường rò.

Sử dụng keo sinh học

Sau khi xác định và làm sạch đường rò bằng bàn chải và bơm rửa bác sĩ bơm keo sinh học dính bịt toàn bộ đường rò. Phương pháp này không gây xâm lấn nhưng có hiệu quả thấp, tỷ lệ khỏi bệnh khoảng trên 50%, theo bác sĩ Lượng.

Để điều trị hiệu quả, bác sĩ cần phân biệt rò hậu môn với một số bệnh lý khác như bệnh Crohn, viêm loét đại trực tràng, viêm rò tầng sinh môn...

Thanh Long