4 nhóm thực phẩm dễ nhiễm khuẩn trong mùa hè

Cơm nguội, trái cây đã cắt gọt, trứng luộc để ở nhiệt độ phòng lâu trong thời tiết nắng nóng dễ biến chất, nhiễm khuẩn.

Thực phẩm chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc hóa chất có hại gây ra hơn 200 loại bệnh lây qua thực phẩm khác nhau. Các vi khuẩn gây ngộ độc thường gặp như Salmonella (trong trứng, thịt gia cầm), Listeria (thực phẩm chế biến sẵn) hay Bacillus cereus (cơm nguội)....

Chuyên viên dinh dưỡng Đỗ Thị Lan, khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao trong những ngày thời tiết nắng nóng. Bởi khi nhiệt độ phòng dao động khoảng 20-28 độ C kèm độ ẩm cao, vi khuẩn phát triển nhanh hơn, nhất là khi bảo quản một số thực phẩm không đúng cách.

Cơm nguội

Cơm để nguội là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn Bacillus cereus phát triển. Loại vi khuẩn này có thể tồn tại dưới dạng bào tử trong gạo và không bị tiêu diệt hoàn toàn khi nấu chín. Nếu cơm để nguội quá lâu ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn có thể sinh sôi và tạo độc tố gây hại cho sức khỏe. Vi khuẩn vẫn có thể phát triển ngay cả khi cơm không có mùi hay dấu hiệu bất thường. Nếu không sử dụng hết, nên cho cơm nguội vào tủ lạnh, bảo quản càng sớm càng tốt.

Trái cây đã cắt gọt

Dưa hấu, xoài, thanh long... nếu còn nguyên vỏ có thể để ngoài trong thời gian ngắn, song khi đã cắt ra, phần thịt quả giàu nước và đường trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Trong điều kiện nóng ẩm, quá trình này xảy ra nhanh hơn.

Nên bảo quản trái cây đã cắt sẵn trong tủ lạnh và dùng trong ngày, không nên để ở nhiệt độ phòng quá 1-2 giờ nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trái cây đã cắt gọt nên được bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong ngày. Ảnh: Ly Nguyễn

Thịt chế biến sẵn

Thịt nguội, giò chả, xúc xích... đã được xử lý kỹ, cho chất bảo quản nên khả năng hỏng chậm hơn thức ăn tươi thông thường. Tuy nhiên, vi khuẩn như Listeria có thể tồn tại trong thực phẩm chế biến sẵn và tiếp tục phát triển nếu để ngoài trời nóng quá lâu.

Những thực phẩm dễ hỏng như thịt, trứng, sữa và thức ăn chế biến sẵn không nên để ngoài quá hai giờ. Giò chả hoặc xúc xích đã cắt nên cho vào tủ lạnh ngay sau khi sử dụng.

Trứng luộc chín

Theo chuyên viên Lan, sau khi luộc, lớp bảo vệ tự nhiên của vỏ trứng bị phá vỡ, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập, nhất là vi khuẩn Salmonella. Bạn nên sử dụng trứng luộc trong vòng 1-2 ngày, không nên để ở nhiệt độ phòng quá hai giờ giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Chuyên viên dinh dưỡng Lan lưu ý ngày nắng nóng, mọi người không nên để thức ăn nấu chín bên ngoài qua đêm. Bởi vi khuẩn có thể phát triển rất nhanh khi thực phẩm để ở nhiệt độ phòng, ngay cả khi được hâm nóng lại. Một số loại vi khuẩn còn có thể tạo độc tố không bị phá hủy hoàn toàn khi đun lại.

Để tránh ngộ độc thực phẩm, nên cho thực phẩm vào tủ lạnh sớm, kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh thường xuyên và duy trì dưới 4 độ C, đồng thời vệ sinh tủ lạnh định kỳ để hạn chế vi khuẩn phát triển. Thức ăn thừa nên được hâm nóng kỹ trước khi sử dụng, không hâm đi hâm lại nhiều lần.

Ly Nguyễn