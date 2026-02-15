4 nguyên tắc phòng ngộ độc thực phẩm cho trẻ ngày Tết

Nấu chín, bảo quản thức ăn đúng cách, hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn giúp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết.

Ngộ độc thực phẩm ở trẻ là bệnh lý cấp tính xảy ra khi ăn hoặc uống thực phẩm nhiễm vi sinh vật, độc tố hoặc hóa chất, dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa. Triệu chứng thường xuất hiện sớm gồm nôn, tiêu chảy, đau bụng, sốt. Trường hợp nặng có thể gây mất nước, rối loạn điện giải hoặc nhiễm trùng huyết.

Chuyên viên Trần Phạm Thúy Hòa, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyên bố mẹ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho trẻ vào thời điểm này.

Tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi"

Thực phẩm chưa được nấu chín kỹ hoặc nước uống không đảm bảo vệ sinh có thể chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, độc tố gây bệnh đường tiêu hóa. Khi thực phẩm được nấu chín ở nhiệt độ thích hợp, các tác nhân gây hại này bị tiêu diệt, giúp giảm nguy cơ tiêu chảy, nôn ói, đau bụng.

Thực phẩm cần được nấu chín trước khi ăn để loại bỏ nguy cơ bị ngộ độc. Ảnh: Vinh Gia

Lựa chọn thực phẩm tươi sạch

Thực phẩm không đảm bảo chất lượng, ôi thiu hoặc chứa dư lượng hóa chất, vi sinh vật gây bệnh làm gia tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng. Cha mẹ nên ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi, có màu sắc và mùi vị tự nhiên. Hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói không rõ hạn sử dụng hoặc bảo quản không đúng điều kiện. Rau củ quả cần được rửa sạch, ngâm, sơ chế đúng cách.

Bảo quản đúng cách

Thức ăn sau khi chế biến nếu để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, sinh độc tố gây hại cho đường tiêu hóa. Món ăn đã nấu chín cần được che đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ phù hợp, sử dụng trong thời gian an toàn. Trước khi cho trẻ ăn lại, thức ăn cần được hâm nóng kỹ để tiêu diệt vi sinh vật còn sót lại. Không nên trộn lẫn thức ăn cũ với thức ăn mới hoặc cho trẻ dùng món có dấu hiệu ôi thiu, biến mùi.

Vệ sinh tay và dụng cụ ăn uống

Tay, các dụng cụ chế biến, ăn uống là nguồn trung gian dễ mang theo vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh nếu không được làm sạch. Do đó, cần tạo thói quen cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Người lớn cũng phải rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn hoặc cho trẻ ăn. Bát, thìa, cốc và dụng cụ nấu nướng cần được rửa sạch, tráng nước nóng, bảo quản nơi khô ráo.

Cha mẹ cũng nên chú ý đảm bảo các điều kiện vệ sinh nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh đường tiêu hóa. Trẻ nên được ăn uống tại những địa điểm sạch sẽ, ưu tiên sử dụng dụng cụ ăn uống riêng. Bé nên uống nước đóng chai đạt chuẩn hoặc nước đun sôi để nguội. Duy trì các nguyên tắc vệ sinh này khi đi chơi Tết giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe, hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ.

Hằng Trần