4 món nên tránh ăn sau 17h để giảm táo bón

Tránh tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo, ít chất xơ như ngũ cốc tinh chế và thức ăn nhanh, vì chúng làm chậm nhu động ruột, cản trở tiêu hóa, dễ gây táo bón.

Duy trì giờ ngủ ổn định góp phần giữ cho nhu động ruột hoạt động nhịp nhàng. Người bị táo bón nên lựa chọn bữa tối nhẹ, dễ tiêu, hạn chế gây đầy bụng, đồng thời ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và nước nhằm giảm nguy cơ táo bón. Dưới đây là một số nhóm thực phẩm nên hạn chế sau 17h.

Thực phẩm giàu chất béo

Vào ban đêm, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, khiến quá trình tiêu hóa kém hiệu quả hơn so với ban ngày. Ăn thực phẩm nhiều chất béo như phô mai, đồ ăn vặt chế biến sẵn hoặc thức ăn nhanh trước khi đi ngủ có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, cản trở sự di chuyển của thức ăn trong đường ruột, từ đó khiến tình trạng táo bón nặng hơn. Thay vào đó, bữa tối nên nhẹ nhàng, giàu chất xơ để hệ tiêu hóa vận hành ổn định trong đêm.

Khoai tây chiên chứa nhiều tinh bột, chất béo không lành mạnh. Ảnh: Anh Chi

Rượu

Nếu có thói quen uống một ly rượu nhẹ hoặc rượu vang trước khi đi ngủ, bạn nên cân nhắc lại. Rượu có tác dụng lợi tiểu do làm giảm nồng độ vasopressin - hormone giữ nước của cơ thể. Khi vasopressin bị ức chế, tần suất đi tiểu tăng lên, dẫn đến mất nước nhẹ khiến phân khô, cứng hơn và làm tăng nguy cơ táo bón.

Ngũ cốc tinh chế

Các loại ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, mì trắng, gạo trắng và đồ tráng miệng thường làm tình trạng táo bón trầm trọng hơn.Trong quá trình chế biến, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, làm giảm thể tích phân, khiến phân khó di chuyển thuận lợi trong đường ruột, từ đó làm chậm quá trình vận chuyển thức ăn và dễ gây táo bón.

Đồ ăn nhẹ giàu protein

Nhiều loại đồ ăn nhẹ giàu protein đóng gói sẵn như thanh protein hay bánh quy thường chứa protein đã qua xử lý và chất tạo ngọt, dễ gây đầy hơi, khó chịu. Thay vào đó, nên chọn pudding hạt chia, quả mọng hoặc sữa chua để bổ sung protein và chất xơ.

Bên cạnh chế độ ăn, duy trì vệ sinh giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa, đặc biệt với người bị táo bón. Nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày để giữ nhịp sinh học ổn định. Vận động nhẹ sau bữa tối, chẳng hạn đi bộ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Tránh ăn quá sát giờ đi ngủ và phân chia các bữa chính, bữa phụ hợp lý trong ngày nhằm giảm áp lực cho đường ruột.

Anh Chi (Theo Eating Well)