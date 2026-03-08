4 món ăn từ thịt gà không làm tăng đường huyết

Gà luộc

Thịt gà luộc bỏ da ít tinh bột, giàu protein, không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Món ăn này giúp người tiểu đường no lâu, giảm lượng calo nạp vào sau đó, tránh thêm chất béo và đường.

Ăn thịt gà luộc còn hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ, bổ sung chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe. Người tiểu đường nên ăn gà luộc khoảng 3-4 bữa một tuần, với lượng không quá 150 g mỗi ngày để đảm bảo dinh dưỡng mà không bị dư protein.