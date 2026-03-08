VNExpress

NỘI TIẾT
Sức khỏe
4 món ăn từ thịt gà không làm tăng đường huyết

Gà luộc, hấp, áp chảo hoặc làm salad ít calo, hạn chế dầu mỡ thường không làm tăng đáng kể lượng đường trong máu.

Súp gà rau củ

Nên sử dụng ức gà không xương, không da hoặc phần cánh vì ít chất béo hơn các phần khác của gà. Cho nước và các loại rau giàu chất xơ như cà rốt, khoai tây, ngô ngọt, nấm để bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Hạn chế dùng dầu ăn khi nấu, nếu dùng nên chọn dầu ô liu. Không nêm nếm quá nhiều gia vị, tránh cho đường vào súp vì làm tăng tổng lượng calo dễ làm tăng lượng đường trong máu.

Gà luộc

Thịt gà luộc bỏ da ít tinh bột, giàu protein, không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Món ăn này giúp người tiểu đường no lâu, giảm lượng calo nạp vào sau đó, tránh thêm chất béo và đường.

Ăn thịt gà luộc còn hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ, bổ sung chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe. Người tiểu đường nên ăn gà luộc khoảng 3-4 bữa một tuần, với lượng không quá 150 g mỗi ngày để đảm bảo dinh dưỡng mà không bị dư protein.

Gỏi gà hành tây

Công thức này cung cấp protein nạc từ thịt gà, chất béo lành mạnh và chất xơ từ cà chua, hành tây có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Các nguyên liệu cũng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa, thúc đẩy sức khỏe tổng thể, giảm viêm, ngăn kháng insulin cho người tiểu đường. Ngoài hành tây, bạn có thể làm gỏi gà với rau bắp cải, rau mùi thơm hoặc thay đổi rau theo sở thích.

Ức gà áp chảo

Ức gà là phần có nhiều chất dinh dưỡng nhất trong gà, protein lành mạnh cao. Nên sử dụng dầu oliu hoặc một ít dầu thực vật quết lên chảo sau đó chế biến ở nhiệt độ vừa phải để tăng chất béo và carbohydrate không tốt cho sức khỏe, tránh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, cân nặng. Món ăn này chế biến nhanh, đơn giản, có thể thêm ít rau gia vị để bớt nhàm chán.

