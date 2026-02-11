4 lưu ý phòng ngừa đột quỵ cuối năm

Giữ ấm cho cơ thể khi trời lạnh, ưu tiên rau củ và protein nạc, hạn chế thịt chế biến sẵn và rượu bia trong các bữa tiệc cuối năm góp phần phòng đột quỵ.

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu y khoa, xảy ra khi nguồn máu nuôi não bị gián đoạn hoặc giảm mạnh, làm các tế bào não chết nhanh chóng do thiếu oxy. Đột quỵ có thể gây tổn thương não kéo dài, tàn tật, nặng hơn là tử vong do không cấp cứu kịp thời.

ThS.BS Phạm Văn Tín, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nguy cơ đột quỵ vào cuối năm có thể cao hơn bình thường do có nhiều yếu tố. Thời tiết chuyển lạnh làm các mạch máu co lại đột ngột, dẫn đến huyết áp tăng cao gây xuất huyết não. Khi trời lạnh, nhiều người không cảm thấy khát nên uống nước ít hơn dẫn đến thiếu nước, máu cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc mạch não. Ít vận động khi nhiệt độ xuống thấp dễ gây tăng cân và rối loạn chuyển hóa, thúc đẩy xơ vữa động mạch tiến triển nhanh.

Bác sĩ Tín hướng dẫn một số cách giảm nguy cơ đột quỵ vào cuối năm.

Giữ ấm cho cơ thể

Buổi sáng khi mới thức dậy, không nên rời khỏi giường ngay mà nên nằm lại khoảng 3-5 phút. Vận động nhẹ nhàng tay chân, xoa ấm cơ thể để hệ tim mạch kịp thích nghi trước khi tiếp xúc với không khí lạnh. Giữ nhiệt độ trong nhà ổn định, tối thiểu khoảng 16-18 độ C, nhất là khi đêm khuya và sáng sớm. Nên giữ ấm các vùng dễ mất nhiệt như đầu, cổ, ngực và bàn chân. Uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ để hỗ trợ tuần hoàn, giúp cơ thể giữ nhiệt tốt hơn.

Ăn uống lành mạnh

Để phòng ngừa đột quỵ, bác sĩ Tín khuyên người trưởng thành nên hạn chế tiêu thụ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol, đồng thời giảm ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ và muối. Tránh uống nhiều rượu bia, nước ngọt và đồ uống có ga vì chúng làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch. Tăng cường ăn rau xanh, củ quả tươi, cá, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, uống đủ nước mỗi ngày để thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông trong mùa lạnh.

Chế độ ăn lành mạnh, giàu protein, ít chất béo hỗ trợ tuần hoàn, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Ảnh: Minh Phương

Vận động đều đặn

Bên cạnh dinh dưỡng, nên vận động thể lực khoảng 30 phút mỗi ngày hoặc ít nhất 150 phút mỗi tuần với các bài tập vừa sức như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe nhằm tăng cường sức khỏe tim mạch và lưu thông máu. Các bài tập tăng sức mạnh, yoga hoặc pilates cũng có lợi trong việc kiểm soát huyết áp và giảm căng thẳng. Nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, kiểm soát căng thẳng, hạn chế stress kéo dài.

Kiểm soát các bệnh lý nền

Người bệnh nên theo dõi huyết áp thường xuyên, nhất là người cao tuổi, người có nguy cơ cao, uống thuốc kiểm soát huyết áp (nếu có). Kiểm soát cholesterol máu thông qua khám sức khỏe định kỳ, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt góp phần giúp làm chậm tiến trình xơ vữa động mạch, hạn chế đột quỵ thiếu máu não.

Người bệnh tiểu đường nên duy trì đường huyết ổn định để hạn chế tổn thương mạch máu và nguy cơ hình thành huyết khối. Người mắc các bệnh lý tim mạch như rung nhĩ, suy tim, bệnh van tim cần được điều trị tích cực và theo dõi chặt chẽ. Duy trì khám sức khỏe tổng quát khoảng 6 tháng một lần để theo dõi các chỉ số quan trọng như huyết áp, đường huyết, mỡ máu và đánh giá chức năng tim mạch, mạch máu não.

Duy trì cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì làm gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường và thúc đẩy xơ vữa động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ. Mỗi người cần theo dõi và kiểm soát chỉ số khối cơ thể (BMI) ở mức khỏe mạnh. Giữ cân nặng ổn định không chỉ giúp giảm gánh nặng cho hệ tim mạch mà còn góp phần kiểm soát tốt các bệnh lý nền, qua đó làm giảm nguy cơ đột quỵ bền vững.

Bác sĩ Tín cho hay tầm soát đột quỵ góp phần ngăn đột quỵ sớm, giúp giảm khả năng xảy ra đột quỵ trong mùa lạnh có thể bảo vệ lâu dài sức khỏe mạch máu não và tim mạch.

Hằng Trần