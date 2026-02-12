4 loại thực phẩm dễ gây rối loạn tiêu hóa dịp Tết

Những bữa tiệc thịnh soạn ngày Tết với nhiều món cay nóng, đồ ngọt và rượu bia ngày Tết có thể khiến dạ dày quá tải, tăng tiết axit, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Rối loạn tiêu hóa là tình trạng thường xảy ra khi khẩu phần ăn mất cân bằng dinh dưỡng hay thói quen ăn uống bị đảo lộn, nhất là trong dịp Tết.

ThS.BS Nguyễn Anh Tùng Duy, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết nhiều thực phẩm giàu calo, thiếu chất xơ trong những ngày Tết làm tăng áp lực lên cơ thắt thực quản dẫn đến trào ngược. Người mắc hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa trở nên trầm trọng hơn nếu không tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học. Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm nên hạn chế tiêu thụ.

Thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn

Trong dịp Tết, nhiều gia đình có thói quen sử dụng giò, chả, mứt hoặc thịt, cá đóng hộp. Mặc dù tiện lợi nhưng những thực phẩm này thường chứa nhiều chất bảo quản, chất béo bão hòa, muối, phẩm màu, hóa chất dễ làm viêm niêm mạc dạ dày, đường ruột.

Khi cơ thể hấp thụ lượng lớn những thực phẩm này, vi khuẩn có hại trong dạ dày sẽ được tạo điều kiện sinh sôi, đồng thời làm tăng nguy cơ mất nước, tăng huyết áp và đường huyết. Từ đó, tình trạng viêm loét dạ dày, suy giảm miễn dịch hoặc các bệnh mạn tính có thể trở nặng hơn.

Ăn nhiều các món ăn giàu tinh bột, dầu mỡ có thể gây rối loạn tiêu hóa. Ảnh: Bùi Thủy

Thức ăn cay, nóng, nhiều dầu mỡ

Món ăn ngày Tết thường được chế biến với nhiều gia vị tỏi, ớt, tiêu. Nếu ăn nhiều có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và thực quản, khiến ợ nóng, đau bụng và khó tiêu. Chất capsaicin trong ớt còn làm tăng tiết axit trong dạ dày, làm triệu chứng đau rát của bệnh viêm loét dạ dày nghiêm trọng.

Các món ăn trong dịp lễ, Tết như bánh chưng rán, thịt kho tàu, nem rán, chả giò... chứa nhiều dầu mỡ. Ăn lượng lớn các món chiên xào khiến dạ dày quá tải, gây nặng bụng, ảnh hưởng quá trình tiêu hóa. Khẩu phần ăn thiếu cân đối, thiếu chất xơ và vi chất cần thiết làm tình trạng đầy bụng, khó tiêu trở nên nghiêm trọng.

Rượu, bia và nước ngọt có gas

Rượu, bia và nước ngọt có gas thường xuất hiện nhiều trong các bữa tiệc ngày Tết. Đồ uống có thể làm giảm khả năng tiết dịch vị, tăng tiết axit, gây chướng bụng, đầy hơi dẫn đến khó tiêu. Chức năng co thắt thực quản cũng bị ảnh hưởng dẫn đến trào ngược dạ dày thực quản, ợ chua. Uống quá nhiều rượu bia, nước ngọt còn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh về gan.

Thực phẩm tái, sống hoặc chưa được nấu chín

Những món ăn tái sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm giun sán, vi khuẩn, ký sinh trùng nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Người ăn có thể bị rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng.

Bác sĩ Tùng khuyên mỗi người không nên bỏ bữa, duy trì ăn đúng giờ, uống đủ nước mỗi ngày. Chia nhỏ bữa ăn giúp dạ dày không quá tải, nhai kỹ để enzyme trong nước bọt hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt. Ưu tiên các món ăn chế biến đơn giản như hấp, luộc, hầm hoặc xào giữ lại dưỡng chất và dễ tiêu hóa. Người cao tuổi, béo phì, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường nên tuân thủ, duy trì chế độ ăn uống điều độ, phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Tăng cường nhiều loại rau củ quả trong bữa ăn để bổ sung chất xơ, hạn chế hấp thụ chất béo gây ra thừa cân, bệnh lý tiêu hóa sau kỳ nghỉ. Mỗi người nên duy trì vận động, tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày. Đi bộ nhẹ, đạp xe hay yoga có thể tăng cường tuần hoàn máu, kích thích nhu động ruột để cải thiện quá trình tiêu hóa.

Quốc An