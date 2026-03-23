4 loại thịt phù hợp cho người đau dạ dày

Người bị đau dạ dày nên chọn nguồn protein từ các loại thịt nạc, ít chất béo bão hòa, dễ tiêu, ưu tiên chế biến đơn giản để hạn chế kích thích niêm mạc.

Người đau dạ dày thường gặp các triệu chứng như đau thượng vị, đầy hơi, ợ chua, buồn nôn... ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh điều trị bằng thuốc theo chỉ định, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong cải thiện tình trạng bệnh. Người bệnh nên lựa chọn loại thịt phù hợp, chế biến đúng cách để hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế kích ứng dạ dày.

Thịt ức gà

Thịt ức gà giàu protein chất lượng cao, ít chất béo bão hòa, phù hợp với người bệnh dạ dày. Thực phẩm này còn chứa nhiều axit amin thiết yếu, hỗ trợ phục hồi tổn thương, tăng cường sức khỏe đường ruột. Thịt ức gà mềm, dễ tiêu hóa, giúp hạn chế kích ứng niêm mạc dạ dày. Khi chế biến, nên ưu tiên các phương pháp như luộc, hấp hoặc nấu cháo để dạ dày dễ hấp thụ.

Thịt cá

Các loại cá hồi, cá thu, cá basa và cá lóc dễ tiêu hóa, giàu omega-3. Bổ sung cá trong khẩu phần ăn hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, cải thiện chức năng tiêu hóa. Người bệnh nên ăn cá hấp, luộc, nấu cháo hoặc kho nhạt hạn chế gia vị cay, chua, mặn. Tránh ăn cá chiên, nhiều dầu mỡ làm tăng tiết axit khiến cơn đau nặng hơn.

Thịt lợn nạc

Thịt lợn nạc cung cấp protein dồi dào, ít chất béo, không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, nên ăn với lượng vừa phải, kết hợp cùng các loại rau củ mềm. Ưu tiên luộc, hấp hoặc hầm nhừ để giữ nguyên dưỡng chất và dễ tiêu hóa.

Người bệnh dạ dày có thể ăn thịt heo luộc để cung cấp protein mà không gây kích ứng dạ dày. Ảnh: Quốc An

Thịt thăn, bắp bò

Thăn và bắp bò giàu protein, ít mỡ, không gây áp lực lên dạ dày, chứa nhiều vi chất quan trọng như sắt, kẽm và vitamin B12. Để tránh gây kích ứng niêm mạc, người bệnh cần hầm hoặc hấp chín kỹ, hạn chế chiên, nướng hoặc tẩm ướp đậm gia vị.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý thịt heo, bò nhiều mỡ và da gà chứa nhiều chất béo bão hòa, gây khó tiêu, làm tăng áp lực lên dạ dày. Nội tạng động vật có hàm lượng purin cao, có thể kích thích sản xuất axit uric, ảnh hưởng đến dạ dày. Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng, giò chả thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và phụ gia thực phẩm làm mất cân bằng dịch vị, kích thích niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ viêm loét.

Thịt được chiên rán, nướng chứa nhiều dầu mỡ, khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn, dễ đầy bụng, trào ngược. Quá trình chế biến ở nhiệt độ cao tạo ra hợp chất kích ứng niêm mạc.

Để hạn chế đau dạ dày, người bệnh cần tuân thủ nguyên tắc ăn chậm, nhai kỹ giúp enzyme tiêu hóa trong nước bọt phân giải thức ăn trước khi xuống dạ dày. Ăn quá no vào buổi tối sẽ làm tăng áp lực lên thành dạ dày, kích thích tiết axit, dễ trào ngược hoặc đau rát vùng thượng vị (trên rốn). Ăn vừa đủ và kết thúc bữa tối trước 20h để dạ dày có thời gian nghỉ ngơi.

Bổ sung thêm rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ như bông cải xanh, cà rốt, bí đỏ, rau chân vịt để trung hòa axit dịch vị. Uống đủ nước, hạn chế rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas góp phần làm dịu niêm mạc, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Nếu cơn đau dạ dày kéo dài, kèm theo biểu hiện như nôn ói, sụt cân hay thiếu máu, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Quốc An