4 loại thịt giàu calo không gây tăng cân

Thịt bò nạc, lợn nạc, thịt gà không da, gà tây giàu protein cùng các dưỡng chất, ăn lượng vừa phải có thể hỗ trợ quá trình giảm cân.

Thịt cung cấp protein, vitamin và khoáng chất tốt như sắt, vitamin B12 và B6. Người giảm cân nên hạn chế ăn thịt nhằm kiểm soát lượng calo nạp vào, chế biến phù hợp để thưởng thức mà không ảnh hưởng đến cân nặng.

Thịt gà không da

Thịt gà và các loại gia cầm nói chung có nhiều vitamin B6, niacin, thiamin, kẽm, sắt và magiê. Khẩu phần 172 g ức gà không da nấu chín chứa 54 g protein, 284 calo. 80% calo từ ức gà đến từ protein, chỉ 20% từ chất béo. Đây là loại thịt lý tưởng cho người muốn giảm cân, duy trì khối lượng cơ bắp và cải thiện khả năng phục hồi sau tập luyện.

Thịt bò nạc

Thịt bò, nhất là bò ăn cỏ, ít calo và chất béo hơn thịt bò thông thường. Khẩu phần 198 g bò bít tết thường có 386 calo và 16 g chất béo, trong khi thịt bò ăn cỏ chỉ có 234 calo và 5 g chất béo. Thịt bò ăn cỏ chứa nhiều axit béo omega-3 hơn, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ăn thịt bò còn giúp cơ thể nhận thêm lượng vitamin B12, có tác dụng tăng cường năng lượng, góp phần vô hiệu hóa các gene chịu trách nhiệm kháng insulin và hình thành tế bào mỡ. Điều này có lợi cho người muốn kiểm soát cân nặng và lượng thức ăn nạp vào.

Thịt lợn nạc

Thịt lợn nạc tương đối ít chất béo, tốt cho người muốn giữ dáng. Ngoài protein dồi dào, nó còn cung cấp thiamin, vitamin B6, kali, riboflavin cùng các chất dinh dưỡng thiết yếu khác.

Khẩu phần thịt thăn lợn nặng 85 g cung cấp 122 calo, 22 g protein. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo nên cắt bỏ phần mỡ lợn và duy trì mức nhiệt khoảng 63 độ C khi chế biến. Ưu tiên nướng, luộc hoặc quay để giảm hàm lượng chất béo bão hòa trong thịt.

Thịt gà tây

Thịt gà tây giàu protein, là món thay thế lành mạnh cho thịt đỏ như lợn, bò, cừu. Khẩu phần 84 g gà tây chứa 24 g protein, chiếm 48% lượng khuyến nghị hàng ngày (DV), 117 calo.

Thịt gà tây là một trong những nguồn protein nạc chứa nhiều vitamin B6 và niacin. Đây là những chất dinh dưỡng thúc đẩy sức khỏe tim mạch, tiêu hóa, năng lượng, chức năng não.... Tuy không chứa nạc như các bộ phận khác nhưng đùi gà tây lại nhiều chất sắt, góp phần ngăn ngừa thiếu máu.

Người giảm cân nên chọn thịt gà màu trắng vì cung cấp phốt pho và riboflavin tốt, loại màu đỏ có thể nhiều chất béo. Ưu tiên nấu tại nhà vì các cách chế biến tại nhà hàng có thể ướp thêm chất bổ sung, chất béo để tăng hương vị.

Thịt nạc lành mạnh cho người ăn kiêng. Tuy chúng có thể hỗ trợ giảm cân nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe. Một bữa ăn cân bằng bao gồm 1/4 khẩu phần là thịt và phần còn lại là rau nấu chín, ngũ cốc nguyên hạt cùng các thực phẩm nguồn gốc thực vật khác.

Mayo Clinic khuyến nghị nên coi thịt là món ăn phụ chứ không phải là món chính, ưu tiên rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để giảm cân tốt hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Livestrong, Times of India)