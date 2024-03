6 loại trái cây giảm mỡ bụng

Táo, quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa, chống viêm thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ bụng; bưởi, cam, dưa hấu nhiều nước, chất xơ hỗ trợ giảm ăn vặt.

Trái cây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh và chất chống oxy hóa giảm nguy cơ ung thư, chống viêm. Viêm làm tăng tích tụ chất béo trong cơ thể, nhất là ở vùng bụng, trong khi thực phẩm chống viêm như trái cây có thể hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Ăn trái cây tươi nguyên quả còn có tác dụng giảm cân nhờ ít calo, nhiều nước, chất xơ. Dưới đây là một số loại trái cây giúp giảm mỡ bụng.

Táo

Táo không chỉ chứa nhiều hợp chất chống ung thư mà còn cung cấp một số dưỡng chất có khả năng khôi phục lại sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột. Chất xơ và polyphenol trong vỏ và cùi táo được lên men trong ruột già, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, giúp giảm chứng viêm góp phần gây béo phì.

Một trái táo lớn nguyên vỏ, có 5 g chất xơ chiếm khoảng 22% giá trị khuyến nghị hàng ngày (DV), gấp đôi lượng chất xơ có trong quả cùng cỡ bỏ vỏ. Người giảm cân nên chọn loại táo an toàn và ăn cả vỏ để không bỏ qua lượng chất xơ.

Chất xơ và polyphenol trong vỏ và cùi táo giúp giảm viêm. Ảnh: Bảo Bảo

Quả bơ

Mặc dù giàu calo nhưng quả bơ cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân nếu ăn đúng cách. Theo bảng thành phần thức ăn Việt Nam, giá trị dinh dưỡng trong 100 g trái bơ bao gồm 101 kcal, 1,9 g protein, 9,4 g lipid, 2,3 g glucid. Chất xơ và chất béo không bão hòa đơn trong bơ có tác dụng thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Để tránh tăng cân, không nên ăn quả bơ với đường ngọt, sữa đặc mà nên thêm vào các món như salad, sushi hoặc trộn với ngũ cốc.

Quả mọng

Quả mọng giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm hỗ trợ giảm béo. Loại trái cây này còn nhiều chất xơ, không bị phân hủy thành calo nên tăng cảm giác no sau bữa ăn, không tăng lượng calo nạp vào. Một cốc mâm xôi có 8 g chất xơ, chiếm 1/3 giá trị khuyến nghị hàng ngày, với dâu tây là 3 g, chiếm 13% DV.

Ăn nhẹ với quả mọng có thể giúp một người ăn ít hơn trong các bữa chính, nhờ đó kiểm soát cân nặng tốt hơn. Ăn cùng sữa chua còn bổ sung thêm lượng protein duy trì khối lượng cơ nạc, ngừa mất cơ.

Bưởi

Một nửa quả bưởi chỉ chứa khoảng 40 calo và gần 4,5 g pectin, loại chất xơ hòa tan có khả năng giảm mức cholesterol. Do chứa các thành phần chống oxy hóa, bưởi cũng hỗ giảm cân. Ăn bưởi tươi cũng cải thiện kháng insulin - tình trạng ảnh hưởng đến chuyển hóa đường trong máu có thể dẫn tới tăng cân.

Dưa hấu

Mặc dù có vị ngọt nhưng dưa hấu chứa phần lớn là nước, khoảng 94%, giúp no lâu, giảm ăn vặt. Dưa hấu cũng ít calo, khoảng 40 kcal mỗi cốc, là món tráng miệng lành mạnh cho người muốn giảm cân. Đặt mục tiêu ăn 1,5-2 cốc trái cây cắt nhỏ mỗi ngày để cơ thể nhận nhiều dưỡng chất mà không lo tăng cân.

Cam, quýt

Trái cây họ cam quýt cung cấp vitamin C dồi dào. Cơ thể nhận đủ vitamin C có vai trò quan trọng trong quá trình giảm béo vì vitamin này có thể đốt cháy chất béo khi tập luyện. Một trái cam lớn chứa 163% lượng vitamin C khuyến nghị hằng ngày và một trái quýt lớn là 53% DV.

Trái cây khô không có lợi ích giảm cân tốt như trái cây tươi vì chúng chứa nhiều calo, loại bỏ hết nước, có thể thêm chất làm ngọt không tốt cho sức khỏe.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Livestrong)