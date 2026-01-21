4 loại rau xanh hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ

Cải thìa, cải xoăn, rau bina có hàm lượng cao vitamin K, folate và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu, hỗ trợ tuần hoàn và góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ (tai biến mạch máu não) thường xảy ra đột ngột khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn, gián đoạn hoặc suy giảm. Tình trạng này khiến não thiếu oxy và dinh dưỡng, các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết bên cạnh kiểm soát các bệnh nền và phát hiện sớm dấu hiệu đột quỵ, chế độ dinh dưỡng có thể góp phần phòng ngừa đột quỵ, hỗ trợ phục hồi.

Rau muống

Rau muống chứa nhiều chất có lợi cho mạch máu và huyết áp. Các chất chống oxy hóa như beta-caroten và vitamin C có tác dụng bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương do gốc tự do, hạn chế xơ vữa và hình thành cục máu đông. Hàm lượng kali, magie, canxi trong rau muống hỗ trợ điều hòa huyết áp, duy trì áp lực thẩm thấu của thành mạch, giúp mạch máu giãn nở ổn định. Folate tham gia chuyển hóa homocysteine, từ đó giảm nguy cơ tổn thương mạch máu não. Rau muống cũng ít năng lượng, giàu chất xơ, góp phần kiểm soát cân nặng và các yếu tố nguy cơ tim mạch liên quan đến đột quỵ.

Để phát huy lợi ích phòng ngừa đột quỵ, nên ăn rau muống đã nấu chín bằng cách chế biến đơn giản như luộc, hấp hoặc xào ít dầu, hạn chế thêm muối và mỡ động vật.

Rau muống giàu canxi, chất xơ. Ảnh: Hà Nguyễn

Rau cải xoăn

Cải xoăn (cải kale) giàu vitamin và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe nói chung đồng thời hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ. Vitamin K1 có trong rau lá xanh như cải xoăn tham gia điều hòa quá trình đông máu, góp phần ức chế vôi hóa mạch máu, từ đó duy trì tính đàn hồi và chức năng bình thường của thành mạch.

Chất xơ trong cải xoăn góp phần giảm cholesterol LDL (cholesterol "xấu"), làm chậm quá trình xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ tắc mạch máu não. Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ do tăng huyết áp. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong rau cải xoăn có tác dụng ngăn stress oxy hóa và viêm - những yếu tố thúc đẩy tổn thương nội mô mạch máu liên quan đến đột quỵ.

Ưu tiên các cách chế biến đơn giản như luộc, xào nhanh với ít dầu, trộn salad... nhằm hạn chế thất thoát vitamin và chất chống oxy hóa.

Rau bina

Loại rau xanh này giàu nitrat tự nhiên, khi vào cơ thể nitrat được chuyển hóa thành nitric oxide, có tác dụng giãn mạch và hạ huyết áp bằng cách làm thư giãn thành mạch, cải thiện lưu lượng máu. Ngoài nitrat, rau bina còn giàu kali và magie, hỗ trợ điều hòa huyết áp, chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và xơ vữa động mạch.

Chuyên viên Quỳnh lưu ý rau bina cần được rửa kỹ, ngâm nước sạch để giảm tồn dư hóa chất. Người có tiền sử sỏi thận do oxalat nên ăn với lượng vừa phải vì rau bina chứa nhiều oxalat, dễ thúc đẩy hình thành sỏi.

Cải thìa

100 g cải thìa có hơn 93 g nước, khoảng 1,4 g protein, 1,8 g chất xơ cùng các vitamin A, C, K, B6 và khoáng chất như canxi, kali, phốt pho, sắt, magie... Những chất này đều đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát huyết áp và duy trì chức năng mạch máu khỏe mạnh. Kali, magiê và chất xơ hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên, giảm stress lên thành mạch. Vitamin C và các chất chống oxy hóa góp phần ngăn viêm và stress oxy hóa, bảo vệ nội mô mạch máu.

Chuyên viên Quỳnh lưu ý người đang mắc bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp hoặc dùng thuốc kháng đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn và duy trì lượng rau phù hợp, bảo đảm an toàn cho sức khỏe.

