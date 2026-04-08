4 lần mổ tinh hoàn để có con

TP HCMAnh Hưng, 35 tuổi, hai lần mổ tinh hoàn thất bại, sau đó được phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh và vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng thành công có con.

Anh Hưng và vợ là chị Tâm, 37 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 khám sau 5 năm hiếm muộn. ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán anh Hưng bị vô tinh không bế tắc - tức không có tinh trùng trong tinh dịch do tinh hoàn bị tổn thương. Trước đó, anh từng hai lần mổ tinh hoàn tìm tinh trùng tại các bệnh viện khác nhưng thất bại. Theo bác sĩ Huy, nguyên nhân là do chỉ tập trung tìm tinh trùng mà không giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Việc can thiệp nhiều lần còn tạo mô sẹo, làm tổn thương cấu trúc tinh hoàn, khiến những lần tìm kiếm sau sẽ khó khăn hơn.

Kết quả siêu âm ghi nhận anh Hưng bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hai bên, làm nhiệt độ tinh hoàn tăng, lượng oxy và dưỡng chất giảm, đồng thời tích tụ các chất độc và gốc tự do, tổn thương tế bào sinh tinh và dẫn đến vô tinh không bế tắc.

Lúc này, chỉ khâu vết thương từ lần can thiệp tinh hoàn ở bệnh viện trước đó vẫn còn chưa cắt, song anh Hưng vẫn muốn được mổ tìm tinh trùng lần ba để nhanh có con. Bác sĩ Huy tư vấn điều trị theo hai giai đoạn. Bước đầu, bác sĩ phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh cho người bệnh, sau 3 tháng, các tế bào sinh tinh còn khả năng hoạt động phần nào phục hồi. Kết quả tinh dịch đồ phát hiện một tinh trùng nhưng bất động.

Tiếp theo, bác sĩ Huy chỉ định vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho người bệnh. Dưới kính hiển vi phóng đại 30 lần, bác sĩ kiểm tra các ống sinh tinh tiềm năng nằm lẫn giữa những mô sẹo, sau đó gửi vào phòng Lab để tìm tinh trùng. Sau 150 phút, êkíp thu được 23 tinh binh.

Bác sĩ Huy (ngoài cùng bên trái) vi phẫu Micro-TESE tìm tinh trùng cho anh Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cùng lúc đó, chị Tâm được chọc hút trứng ở phòng bên cạnh, thu 13 trứng. 10 tinh trùng của anh Hưng được trữ đông cho chu kỳ IVF trong tương lai. Số còn lại được thụ tinh và nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo được 3 phôi ngày 5.

Chị Tâm đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Tháng 4/2026, vợ chồng đón con đầu lòng chào đời khỏe mạnh. "Nhiều lần phẫu thuật thất bại, tôi từng nghĩ mình phải xin tinh trùng để làm cha, nên thật hạnh phúc khi vẫn có con chính chủ", anh Hưng nói.

Vô tinh không bế tắc có thể do giãn tĩnh mạch thừng tinh như trường hợp anh Hưng, hoặc yếu tố di truyền, rối loạn nội tiết, hóa trị, xạ trị hoặc tiếp xúc lâu dài với hóa chất độc hại, nhiệt độ cao... Bác sĩ Huy khuyến cáo người bệnh nên đến khám tại các bệnh viện uy tín nhằm xác định nguyên nhân gây vô tinh, tránh phẫu thuật nhiều lần làm xơ hóa cấu trúc mô tinh hoàn, dẫn đến suy giảm hoặc mất hoàn toàn chức năng sinh tinh, gây vô sinh.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi