4 kiểu ăn uống dễ khiến cơ thể mệt mỏi

Uống quá nhiều caffeine, không bổ sung đủ nước, bỏ bữa sáng hoặc ăn nhiều đường bổ sung có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, mệt mỏi.

Bỏ ăn sáng

Bỏ bữa sáng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể cạn năng lượng và não bộ khó tập trung. Thay vì ăn bánh ngọt nhiều đường chỉ mang lại năng lượng tức thì, bạn nên chọn bữa sáng cân bằng.

Nên ưu tiên thực phẩm giàu protein như trứng, sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi, kết hợp với bánh mì nguyên hạt hoặc yến mạch. Có thể thêm trái cây và các loại hạt để bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cung cấp năng lượng ổn định và tạo cảm giác no lâu.

Ăn nhiều đường bổ sung

Đường có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì nhưng hiệu quả chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Thói quen ăn đồ vặt nhiều đường gây hiện tượng tăng đột biến lượng đường trong máu, sau đó giảm mạnh khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Tình trạng uể oải có thể kích thích cảm giác thèm ăn. Thay thế đồ ngọt chế biến sẵn bằng trái cây, các loại hạt, chà là giúp duy trì năng lượng ổn định.

Uống không đủ nước

Cơ thể phần lớn là nước, vì vậy ngay cả khi mất nước nhẹ cũng có thể gây đau đầu, suy giảm trí nhớ và thiếu tập trung. Nhiều người quên uống nước khiến cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải.

Người trưởng thành nên uống khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Người tập luyện thể thao hoặc vận động cường độ cao có thể cần nhiều hơn, tùy thể trạng và mức độ ra mồ hôi. Ngoài nước lọc, nước chanh, nước dừa và nước cam quýt nguyên chất cũng là những lựa chọn lành mạnh.

Lượng caffeine dư thừa

Caffeine giúp cơ thể tỉnh táo sau uống nhưng cũng dễ làm rối loạn giấc ngủ. Ngủ không sâu giấc dễ gây mệt mỏi vào ban ngày. Bạn nên hạn chế sử dụng đồ uống có caffeine sau 14h, chuyển sang uống trà thảo dược vào buổi tối.

Người trưởng thành khỏe mạnh nên tiêu thụ tối đa 400 mg caffeine mỗi ngày (tương đương khoảng 3-4 tách cà phê pha), mức độ này được coi là an toàn và không gây tác dụng phụ. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên giới hạn dưới 200 mg/ngày. Thêm quế, chọn cà phê rang nhẹ, và sử dụng phin giấy giúp tối đa hóa lợi ích chống oxy hóa, hỗ trợ gan, giảm rủi ro sức khỏe. Tránh thêm nhiều đường, kem nhân tạo hoặc chất béo bão hòa vào đồ uống.

Để cơ thể không mệt mỏi và có nhiều năng lượng, bạn cần xây dựng lối sống khoa học. Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước, hạn chế bia rượu. Áp dụng các phương pháp thư giãn như thiền, xông hơi, xoa bóp bấm huyệt để giảm căng thẳng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)