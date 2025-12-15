4 gia vị giàu chất chống oxy hóa nên ăn thường xuyên

Nghệ, gừng, đinh hương và kinh giới chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, giảm viêm, phòng bệnh.

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do - những phân tử có thể gây tổn hại DNA và làm tăng nguy cơ ung thư. Gốc tự do hình thành do ô nhiễm, hút thuốc và tia cực tím (UV). Dù cơ thể có thể tự tạo ra một số chất chống oxy hóa nhưng bổ sung qua chế độ ăn vẫn rất quan trọng.

Đinh hương

Bột đinh hương giàu chất chống oxy hóa như eugenol, flavonoid và axit gallic, trong đó eugenol có tác dụng kháng khuẩn nhờ khả năng ức chế enzyme của vi khuẩn. Đinh hương còn giúp giảm đông máu và hạ đường huyết cao. Bạn có thể thêm một nhúm nhỏ đinh hương xay vào sữa chua, yến mạch hoặc các món nướng. Sử dụng vài tép đinh hương được xem là an toàn đối với người khỏe mạnh

Nghệ

Chất chống oxy hóa chính trong nghệ là curcumin, có tác dụng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giảm căng thẳng oxy hóa. Trong khi căng thẳng oxy hóa có thể gây tổn thương các mô, cơ quan theo thời gian. Nghệ dùng trong nấu ăn thường chứa khoảng 2-9% curcumin. Để đạt hiệu quả chống oxy hóa tốt, bạn hãy kết hợp chúng với hạt tiêu đen, chất béo, tăng khả năng hấp thụ của nghệ. Các món cà ri, súp, nước sốt, món xào thích hợp bổ sung nghệ để tăng hương vị.

Bạn có thể sử dụng khoảng 1-2 muỗng cà phê bột nghệ, tương đương 15g, khi chế biến món ăn. Liều lượng cao nghệ có thể gây tương tác với thuốc làm loãng máu và các loại thuốc khác.

Kinh giới

Kinh giới giàu flavonoid và các chất chống oxy hóa như thymol, carvacrol, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ức chế vi khuẩn có hại và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Hầu hết mọi người đều có thể thêm loại gia vị này vào thức ăn, không gây hại sức khỏe. Người đang dùng thuốc điều trị tiểu đường, thuốc làm loãng máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước bổ sung kinh giới vào chế độ ăn.

Gừng

Gừng mang đến hương vị đậm đà cho trà, bánh nướng, sinh tố, các món xào. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong gừng có tác dụng giảm viêm. Gingerol trong gừng tạo nên hương vị của thực phẩm, có tính ấm. Khi gừng được sấy khô, gingerol chuyển hóa thành shogaol, đều có đặc tính chống viêm.

Gừng có thể làm giảm cholesterol xấu và triglyceride - hai loại chất béo có thể tích tụ trong động mạch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Tác dụng này có thể do chất hóa học thực vật tự nhiên của gừng như polyphenol, flavonoid. Người trưởng thành nên dùng gừng ở liều lượng vừa phải, khoảng 3-4 g gừng tươi mỗi ngày, 1-2 g cho mỗi lần pha trà (khoảng 1,5 thìa cà phê).

Lê Nguyễn (Theo Health)