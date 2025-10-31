4 đồ uống người giảm mỡ nội tạng nên tránh

Cà phê sữa, nước ngọt, kem lắc chứa nhiều đường và lượng calo cao, gây tích tụ mỡ thừa nhiều thay vì hỗ trợ đốt mỡ giảm cân.

Mỡ nội tạng là loại mỡ bao quanh các cơ quan nội tạng trong bụng, tích tụ mỡ quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường, ung thư. Tuy nhiên, lượng mỡ nội tạng có thể được kiểm soát nếu người bệnh thay đổi thói quen sinh hoạt lành mạnh, tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống trong đó tránh một số đồ uống có đường dưới đây.

Nước ngọt

Nước ngọt có hàm lượng đường bổ sung cao, được đốt cháy nhanh chóng trong cơ thể khiến nồng độ insulin tăng đột biến, từ đó thúc đẩy tích trữ mỡ. Uống nước ngọt thường xuyên có thể làm giảm độ nhạy insulin, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát lượng đường trong máu.

Đồ uống nhiều sữa hoặc nhiều chất béo

Cà phê có lợi cho sức khỏe vì giàu chất chống oxy hóa, caffein, thúc đẩy nhu động ruột. Tuy nhiên, một số loại cà phê được cho thêm nhiều đường, sữa đặc, kem béo, kem béo hay sữa nguyên kem nhằm tăng hương vì thường chứa một lượng đường và chất béo bão hòa lớn.

Ví dụ, một cốc bạc xỉu thêm kem béo và thạch có thể chứa khoảng 502 calo, 73 g đường và 9,5 g chất béo bão hòa. Dùng thường xuyên những đồ uống này dẫn đến tăng cân và tích trữ mỡ ở những vùng không mong muốn, khó giảm mỡ nội tạng.

Cà phê chứa kem béo chứa nhiều đường và calo. Ảnh được tạo bởi AI

Cocktail

Một số người có thói quen uống đồ uống có cồn nhẹ như trái cây lên men, cocktail để thư giãn sau một ngày dài làm việc. Tuy nhiên, cocktail thường được pha chế với các thành phần như nước pha, siro và nước ép trái cây. Chúng chứa một lượng đường lớn góp phần tích trữ mỡ nội tạng, gây tăng cân. Đồ uống này có một lượng cồn nhỏ, dễ gây viêm, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, cân nặng.

Kem lắc

Kem lắc được làm từ sữa, siro chocolate hoặc hương vị tùy sở thích, kem tươi, vani, hạt rắc và đường. Các thành phần này được xay với đá, chứa nhiều calo, chất béo bão hòa và đường, ảnh hưởng tiêu cực đến tích trữ mỡ nội tạng. Dùng đồ uống có nhiều đường bổ sung trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Người cần giảm cân, giảm mỡ nên ưu tiên đồ uống không đường như nước lọc, nước trái cây nguyên chất, sinh tố rau xanh hoặc táo chuối, trà xanh... Uống cà phê nguyên chất thay vì cà phê nhiều sữa, đường. Bên cạnh đó, hãy tăng cường chất xơ như trái cây, rau củ và các nguồn chất xơ hòa tan như ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Chất xơ hòa tan giúp no lâu hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ. Trái cây và rau củ còn giàu vitamin, khoáng chất có thể tăng cường sức khỏe tổng thể.

Vận động cơ thể thường xuyên không chỉ đốt cháy mỡ mà còn xây dựng cơ bắp. Bạn có thể chọn các môn thể thao có cường độ từ nhẹ đến nặng tùy vào sức của cơ thể. Làm việc khoa học, hạn chế áp lực căng thẳng, ngủ đủ giấc góp phần đốt cháy mỡ nội tạng.

Anh Chi (Theo Eating Well)