4 đồ uống ít đường nên sử dụng thường xuyên

Nước dừa nguyên chất, ép lựu, nước chanh, cam ít đường, giàu chất oxy hóa góp phần bảo vệ da, nâng cao sức đề kháng.

Mất nước có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, thay đổi tâm trạng. Dưới đây là đồ uống không có đường bổ sung có thể dùng thường xuyên để cải thiện sức khỏe tổng thể.

Nước dừa

Một cốc nước dừa tươi 240 ml chứa 60 calo, 15 g carbohydrate, giàu magie và canxi, đồng, kẽm và mangan. Đây là nguồn cung cấp chất điện giải tốt giúp giữ nước. Đồ uống này chứa kali tốt nhưng lại có hàm lượng natri thấp. Nếu uống nước dừa để bổ sung nước trong khi tập thể dục, hãy cân nhắc thêm một chút muối vào bữa ăn sau khi tập luyện để bổ sung lượng natri bị mất qua mồ hôi.

Các enzyme trong nước dừa hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa, giảm khó tiêu. Hợp chất cytokinin tự nhiên trong đồ uống có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư, nâng cao sức đề kháng. Đồ uống này góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng nhờ khả năng chống lại stress oxy hóa.

Uống nước dừa đều đặn giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu. Nước dừa nguyên chất có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, giúp thải độc tố ra khỏi thận.

Nước cam

Trái cây bổ sung chất lỏng, có hương vị thơm ngon hơn nước lọc. Nước cam giàu vitamin C hỗ trợ chức năng miễn dịch, ngăn chặn các mầm bệnh xâm nhập, kích thích sản sinh tế bào bạch cầu trong máu. Đồ uống này có nhóm chất chống oxy hóa tốt như flavonoid, carotenoid và axit ascorbic, giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do, phòng chống bệnh ung thư.

Nước ép lựu

Nước ép lựu có vị chua ngọt thơm ngon, chứa polyphenol có thể hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Polyphenol trong loại quả này cũng góp phần giảm căng thẳng oxy hóa, hạ huyết áp, hai yếu tố gây nguy cơ bệnh tim. Một ly nước ép lựu cung cấp kali dồi dào, chất điện giải hỗ trợ quá trình hydrat hóa.

Nước chanh

Nhiều người thích uống nước chanh ấm với mật ong vào đầu ngày để bổ sung nước cho cơ thể. Nước chanh cung cấp chất lỏng và chất điện giải, có thể ngăn ngừa mất nước, tránh xảy ra triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, chuột rút cơ bắp.

Chanh chứa folate, kali, vitamin C dồi dào hỗ trợ chức năng miễn dịch, giúp bảo vệ các tế bào khỏi hư hại. Vitamin C và các chất chống oxy hóa có tác dụng chống lão hóa da, tổn thương do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm, sản xuất pro-collagen - tiền chất để tạo ra collagen cho da. Vitamin C hỗ trợ chuyển đổi chất sắt khó hấp thụ như nguồn sắt từ thực vật thành dạng dễ hấp thụ hơn.

Chất oxy hóa trong đồ uống này có vai trò giảm nguy cơ mắc một số bệnh như bệnh tim, ung thư.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)