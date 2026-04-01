4 đồ uống giúp giảm ợ nóng

Nước kiềm có độ pH cao có thể làm bất hoạt pepsin - enzyme phân giải protein trong dạ dày - ngăn axit trào lên thực quản. Nhờ độ axit thấp, nước kiềm hỗ trợ giảm ợ nóng và kích ứng ở thực quản, họng. Người trưởng thành có thể uống khoảng 470 ml mỗi ngày. Nên chọn loại không đường, hương vị yêu thích để vừa dễ uống vừa hạn chế triệu chứng trào ngược.
Trà thảo mộc như gừng và hương thảo góp phần kiểm soát chứng ợ nóng. Hầu hết các loại thảo dược đều có đặc tính chống viêm, có khả năng làm dịu cảm giác khó chịu cho đường ruột. Điển hình như nghệ chứa curcumin - hợp chất có tác dụng giảm viêm thực quản, đặc tính chống viêm hỗ trợ giảm trào ngược axit.
Nước lọc có thể giảm nguy cơ ợ nóng tái phát. Uống đủ 2-2,25 lít mỗi ngày tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ giảm lượng axit có thể trào ngược lên thực quản. Nên uống từng ngụm nhỏ, chia nhiều lần để vừa hạn chế tích tụ axit vừa tránh mất nước.
Nước ép lô hội (nha đam) được biết đến với công dụng làm lành vết thương trên da. Nó cũng có thể hỗ trợ cân bằng axit trong dạ dày. Nha đam chứa chất chống oxy hóa vitamin A, C, E, polyphenol góp phần ngăn ngừa loét dạ dày (vết loét hình thành trên niêm mạc dạ dày) phát triển, phòng ợ nóng.
Anh Chi (Theo Health)
Ảnh: AI, Anh Ngọc, Anh Chi