4 cách huyết áp cao âm thầm hại tim

Huyết áp tăng cao kéo dài làm thay đổi cấu trúc tim, tổn thương thành mạch, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Tăng huyết áp là tình trạng lực máu tác động lên thành động mạch luôn ở mức cao. Đây là bệnh mạn tính có thể được kiểm soát bằng thuốc, thay đổi lối sống theo lời khuyên của bác sĩ. Nếu không được điều trị, huyết áp cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim.

Cơ tim dày lên và phình to

Khi huyết áp duy trì ở mức cao, tim phải co bóp mạnh hơn để đưa máu đi nuôi cơ thể. Lâu dần, tâm thất trái (buồng bơm chính của tim) dày lên và giãn ra, gọi là phì đại thất trái. Thành tim dày và cứng khiến tim đổ đầy máu kém hiệu quả, suy yếu theo thời gian. Tình trạng này làm tăng nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử.

Tăng nguy cơ đau tim

Huyết áp cao làm tổn thương lớp lót bên trong của động mạch, gây ra những vết rách nhỏ theo thời gian. Cơ thể cố gắng sửa chữa những vết rách này, nhưng cholesterol và chất béo khác có thể tích tụ tại những vị trí bị tổn thương, tạo thành mảng xơ vữa. Quá trình này gọi là xơ vữa động mạch, làm hẹp động mạch, giảm lưu lượng máu đến cơ tim. Nếu một mảng xơ vữa bị vỡ có thể chặn hoàn toàn dòng máu, gây ra nhồi máu cơ tim.

Suy tim do làm việc quá sức

Khi huyết áp tăng cao, tim phải làm việc vất vả, trở nên yếu đi và không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, được gọi là suy tim sung huyết. Người bệnh thường có những triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, phù chân. Kiểm soát huyết áp tốt có thể làm giảm đáng kể nguy cơ suy tim.

Tổn thương van tim, rối loạn nhịp tim

Tăng huyết áp kéo dài làm thay đổi cấu trúc tim, gây dày cơ tim, giãn buồng tim và ảnh hưởng chức năng van. Những thay đổi này làm khả năng rối loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ - yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)