Khách du lịch nên chuẩn bị nước uống đóng chai, tránh ăn thực phẩm sống, lạ và mang theo thuốc để ngăn ngừa tiêu chảy khi đi du lịch.

Một chuyến đi du lịch sẽ bị gián đoạn hoặc kém vui nếu một thành viên không may gặp phải vấn đề về sức khỏe. Trong đó đau bụng, tiêu chảy là các vấn đề tiêu hóa thường gặp.

Theo nghiên cứu "Những vấn đề mới của tiêu chảy đối với khách du lịch" được công bố trên Tạp chí Gastroenterology and Hepatology năm 2011 cho thấy, hơn 60% trường hợp tiêu chảy của khách du lịch là do các vi khuẩn gây ra. Tuy nhiên, dù tiêu chảy do nguyên nhân gì thì việc phòng tránh khi đi du lịch cũng khá cần thiết. Dưới đây là 4 cách giúp tránh tiêu chảy khi đi du lịch.

Chọn lựa kỹ thực phẩm sắp ăn

Khi du lịch ở một nơi khác về văn hóa ẩm thực, bạn nên thận trọng trước khi quyết định ăn món gì đó quá lạ so với khẩu vị. Các món ăn sống như gỏi, tôm, hàu sống... nên cân nhắc trước khi sử dụng. Một số món như mực khô, cá khô hay đồ ăn để ngoài lề đường nhiều giờ liền có thể sẽ không đảm bảo vệ sinh. Do vậy, bạn nên tìm cửa hàng nào được đánh giá tốt để thưởng thức, kinh nghiệm có thể tham khảo từ người dân địa phương; đảm bảo ăn chín, uống sôi khi đi du lịch để tránh bị tiêu chảy.

Thực phẩm sống có thể gây ra một số vấn đề tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Tránh uống nước không đảm bảo

Nước máy có thể chứa vi khuẩn và virus có hại và không an toàn để uống. Do vậy, bạn nên mang theo nước đóng chai, khi dùng các loại đồ uống khác nên cẩn thận khi chọn đá vì có thể đá được làm từ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Một lưu ý khác là khi tắm nên ngậm miệng, có nhiều trường hợp uống nước từ vòi sen, vòi nước công cộng khiến du khách vô tình ăn phải vi khuẩn có hại.

Uống nhiều chất lỏng

Ngoài việc cẩn trọng với nguồn nước không đảm bảo an toàn, người đi du lịch nên uống nhiều nước, tốt nhất sẵn nước đóng chai trong hành lý. Quá trình di chuyển khi đi khám phá khiến cơ thể mất nhiều nước, nhưng bổ sung nước phải phù hợp, tránh bù nước bằng các loại nước giải khát, nước ngọt vì nó có thể gây ra tình trạng tiêu chảy.

Rửa tay sạch trước khi ăn

Bên cạnh đảm bảo vệ sinh và thận trọng trong chọn lựa thực phẩm, đồ uống, mọi người cũng cần chú ý rửa tay sạch sẽ trước khi ăn bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Tránh dùng tay chạm vào mặt, miệng hoặc niêm mạc vì có thể làm lây lan vi khuẩn.

Anh Chi

(Theo EveryDayHealth, WebMD, Medicinenet.com)