4 cách giúp tăng độ dày niêm mạc tử cung

Vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng... giúp niêm mạc tử cung khỏe mạnh, tăng khả năng thụ thai.

Niêm mạc tử cung (hay nội mạc tử cung) là lớp mô tế bào phủ toàn bộ mặt trong của tử cung ở phụ nữ. Thông thường, niêm mạc tử cung có độ dày từ 8 đến 12 mm, được coi là kích thước lý tưởng cho quá trình thụ thai, giúp trứng đã thụ tinh có thể làm tổ và phát triển thành một thai nhi khỏe mạnh.

Phụ nữ có lớp niêm mạc tử cung nhỏ hơn 8 mm sẽ khiến phôi thai khó làm tổ hoặc khó nhận được sự nuôi dưỡng thích hợp trong suốt thai kỳ, dễ bị sảy thai. Tuy nhiên, niêm mạc tử cung quá dày cũng không tốt cho quá trình mang thai. Do đó, việc đảm bảo độ dày chuẩn là cách tốt nhất giúp phái đẹp dễ dàng thụ thai tự nhiên hoặc thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Dưới đây là những cách đơn giản giúp nữ giới cải thiện niêm mạc mỏng, tăng khả năng mang thai.

Tập thể dục hàng ngày

Vận động thường xuyên giúp tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, bao gồm cả tử cung. Lưu lượng máu tốt sẽ xây dựng nội mạc tử cung tốt hơn. Phụ nữ nên dành ít nhất 30 phút trong ngày tham gia các hoạt động như: bơi lội, chạy bộ, đạp xe, tập yoga... hay đi bộ. Nếu công việc đòi hỏi bạn phải ngồi nhiều một chỗ, hãy cố gắng đứng dậy và di chuyển khoảng hai phút mỗi giờ.

Tập yoga không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn là phương pháp giảm căng thẳng hiệu quả, khiến quá trình mang thai diễn ra suôn sẻ hơn. Ảnh: Freepik

Ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm

Estrogen và các hormone khác được cân bằng trong khi ngủ. Vì vậy, bạn cần lên kế hoạch cho một giấc ngủ lành mạnh, đảm bảo ngủ đủ 7 - 9 tiếng mỗi đêm. Nếu bạn thường xuyên khó ngủ hay có thói quen ngủ muộn, bạn có thể thay đổi bằng cách: đặt thời gian đi ngủ và thức dậy mỗi ngày (nên ngủ lúc 22h - 23h); tránh chợp mắt trong ngày; không xem TV trước khi ngủ; thực hiện thói quen thư giãn vào ban đêm như tắm nước ấm, tự xoa bóp...

Giảm căng thẳng

Căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể, bao gồm cả sự cân bằng nội tiết tố. Do đó, nữ giới cần thư giãn mỗi ngày bằng cách tập yoga, thiền hay đánh đàn, vẽ tranh... để giúp bản thân thư giãn, giải tỏa lo âu, áp lực trong một ngày làm việc bận rộn. Giảm stress cũng giúp "cuộc yêu" thăng hoa, quá trình thụ thai dễ dàng hơn.

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học có tác động tích cực đến sức khỏe cũng như khả năng mang thai. Bạn nên ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc. Đặc biệt, nên lấy protein từ rau và đậu nhiều hơn thịt; tránh chất béo chuyển hóa và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, lượng cafffein, rượu bia... và bỏ hút thuốc.

Bên cạnh những phương pháp kể trên, phụ nữ cũng có thể hỏi bác sĩ chuyên khoa sản về việc bổ sung thêm các loại vitamin. Trong đó, uống vitamin E có thể cải thiện lưu lượng máu đến niêm mạc tử cung cũng như độ dày.

Hải My (Theo WikiHow, Very Well Health)