4 cách giúp cơ thể tăng cường hấp thụ vitamin D

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bổ sung chất béo lành mạnh, thực phẩm tốt cho đường ruột giúp cơ thể hấp thụ vitamin D.

Vitamin D giữ cho xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, giữ tâm trạng ổn định. Lượng vitamin D khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành thường là 600 IU, tương đương 15 mcg để duy trì sức khỏe xương, chức năng cơ thể. Nhu cầu này có thể cao hơn, khoảng 800-1.000 IU đối với người trên 70 tuổi để hỗ trợ phòng ngừa loãng xương. Dưới đây là 4 cách để tăng cường hấp thụ vitamin D tự nhiên.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào giữa buổi sáng trong 10-15 phút, chiếu vào tay, chân, duy trì 2-3 lần một tuần, giúp da tổng hợp vitamin D hiệu quả. Màu da, tuổi tác, vị trí địa lý đều ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng này. Mỗi người nên kết hợp tiếp xúc với ánh nắng mặt với hoạt động thể chất nhẹ nhàng ngoài trời như giãn cơ hoặc đi bộ chân trần trên cỏ. Những thói quen này cũng góp phần tăng cường lưu thông máu.

Bổ sung chất béo lành mạnh vào bữa ăn

Vitamin D tan trong chất béo, có nghĩa là cơ thể hấp thụ tốt hơn khi được tiêu thụ cùng với chất béo lành mạnh. Mỗi người nên ưu tiên bổ sung quả bơ, ô liu, các loại hạt, cá béo vào bữa ăn hàng ngày. Những thói quen như rắc hạt lanh, hạt chia lên món ăn sáng cũng tăng cường khả năng hấp thụ vitamin D.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng men vi sinh

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp tăng khả năng hấp thụ vitamin tan trong chất béo. Mỗi người ăn thực phẩm lên men như sữa chua để cung cấp vi khuẩn có lợi, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Một số chủng lactobacillus và bifidobacterium có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa vitamin D.

Hạn chế uống rượu

Uống quá nhiều rượu cản trở quá trình chuyển hóa vitamin D. Rượu có thể làm suy giảm chức năng gan và thận, những cơ quan quan trọng trong việc chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt động.

Mỗi người nên xét nghiệm máu giúp theo dõi chính xác tình trạng vitamin D, từ đó điều chỉnh lối sống, xây dựng thực đơn dinh dưỡng hiệu quả. Thiếu vitamin D phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở những khu vực ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)