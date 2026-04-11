4 cách chăm sóc sức khỏe trẻ tuổi dậy thì

Ăn trái cây, rau củ, protein nạc, ngủ đủ giấc, vận động khoa học, thư giãn tinh thần có thể giúp điều hòa nội tiết tố trong giai đoạn dậy thì.

Độ tuổi dậy thì thông thường ở bé gái khoảng 8-13 tuổi và bé trai khoảng 9-14 tuổi. Khi dậy thì, nội tiết tố của trẻ thay đổi mạnh, tuyến yên kích thích buồng trứng sản xuất estrogen (bé gái) hoặc tinh hoàn sản xuất testosterone (bé trai). Sự gia tăng này gây ra thay đổi thể chất như mọc mụn, mùi cơ thể, phát triển chiều cao... Thay đổi lối sống lành mạnh có thể giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cân bằng nội tiết tố.

Ăn đủ chất

Trong độ tuổi này, trẻ cần ăn đủ canxi, vitamin D - hai chất dinh dưỡng càn thiết cho sự phát triển tối ưu của xương. Trẻ 9-18 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển xương nhanh chóng cần khoảng 1.000-1.300 mg canxi mỗi ngày. Lượng vitamin D được khuyến nghị là 600 IU mỗi ngày. Trẻ có thể nhận vitamin D từ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vitamin D còn có trong cá hồi, cá hồi, sữa thực vật, ngũ cốc tăng cường.

Thanh thiếu niên nên ăn thực phẩm nguyên chất như trái cây, rau củ, protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Các thực phẩm giàu omega-3 (cá, quả óc chó), kẽm (hạt bí ngô, rau chân vịt) và vitamin A, C, E (cà rốt, cam quýt) hỗ trợ cân bằng nội tiết. Hạn chế đường tinh luyện, đồ ăn vặt chế biến sẵn.

Sắt quan trọng đối với sự phát triển của các bé gái, thanh thiếu niên 9-13 tuổi cần khoảng 8 mg sắt mỗi ngày. Thịt đỏ, nội tạng động vật, cá, rau lá xanh, các loại đậu giàu chất dinh dưỡng này. Trẻ nên duy trì bữa ăn nhẹ lành mạnh, ưu tiên trái cây, sữa chua, các loại hạt, hạn chế thực phẩm nhiều đường.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ quan trọng trong việc điều hòa hormone, phục hồi làn da. Thanh thiếu niên cần ngủ 7-9 giờ ngủ ngon mỗi đêm, nên duy trì lịch ngủ đều đặn, tránh tiếp xúc với màn hình một giờ trước khi đi ngủ. Trong khi ngủ, cơ thể phục hồi, điều chỉnh nhiều hormone quan trọng.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên có thể cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Thanh thiếu niên nên đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất 30 phút vài lần một tuần. Vận động giúp cân bằng hormone, tăng cường lưu thông máu. Tập thể dục cũng hỗ trợ kích thích giải phóng hormone tăng trưởng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất tốt - cả hai đều quan trọng để duy trì sự cân bằng hormone lành mạnh.

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng giải phóng cortisol - một loại hormone có thể làm rối loạn nồng độ hormone khác. Thư giãn hoặc thiền định có thể hỗ trợ kiểm soát căng thẳng. Căng thẳng mạn tính dễ làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá, tăng cân.

Trẻ cần tắm gội hàng ngày, vệ sinh răng miệng, dùng lăn khử mùi khi cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Cha mẹ nên trò chuyện, chia sẻ với con về các thay đổi cơ thể, tạo môi trường thoải mái để trẻ tránh bị tự ti.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)