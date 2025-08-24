4 cách cải thiện đời sống tình dục

Phụ nữ tập cơ sàn chậu, sử dụng liệu pháp hormone, có thể đến bác sĩ phụ khoa khám để được tư vấn cách cải thiện đời sống tình dục.

Theo BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, quá trình mang thai và sinh nở nhiều lần có thể khiến các cơ quan vùng sàn chậu bị tổn thương. Trong thai kỳ, tăng cân, thay đổi nội tiết tố và đặc biệt là quá trình sinh thường làm cho cơ nâng vùng chậu giãn, mất độ đàn hồi. Khi ngoài 40 tuổi, cơ thể người phụ nữ còn bắt đầu giảm dần lượng hormone sinh dục nữ (estrogen), làm lớp niêm mạc và collagen tại âm đạo mỏng, khô, kém đàn hồi hơn. Đây là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ mất dần ham muốn tình dục. Dưới đây là những cách khắc phục.

Luyện tập cơ sàn chậu như tập kegel, yoga phục hồi vùng chậu giúp tăng sức mạnh cơ, cải thiện cảm giác khi quan hệ. Phương pháp tập luyện này có tác động trực tiếp đến các cơ của sàn chậu, còn được gọi là cơ PC (PuboCoccygeus). Cả nam, nữ đều có cơ PC. Nhiệm vụ của cơ này là hỗ trợ nâng đỡ cơ quan vùng chậu bao gồm niệu đạo, bàng quang, ruột, tử cung, giữ đúng vị trí, không bị sa xuống khi vận động và chạy nhảy. Cơ PC còn kiểm soát tốt chức năng đường tiểu, đường tiêu hóa dưới, duy trì chức năng tình dục.

Điều trị bằng laser giúp tái tạo collagen, làm săn chắc thành âm đạo, cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi. Phương pháp làm đẹp sử dụng laser, không cần phẫu thuật phức tạp và gây đau đớn.

Can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín cho trường hợp giãn rộng nhiều hoặc kèm sa tạng chậu. Phẫu thuật giúp thu hẹp âm đạo, phục hồi cấu trúc vùng sàn chậu, từ đó cải thiện chức năng tình dục. Tuy nhiên, phụ nữ không nên thực hiện phương pháp nếu đang mang thai hoặc trong thời gian kinh nguyệt, nhiễm khuẩn hoặc nấm sinh dục, chảy máu âm đạo bất thường, cổ tử cung có biến đổi tế bào bất thường, nhiễm HPV sinh dục...

Bác sĩ Thoại phẫu thuật chỉnh sửa vùng kín cho phụ nữ sa sinh dục do sinh nở nhiều lần. Ảnh: Thanh Luận

Liệu pháp nội tiết hoặc thuốc bôi chứa estrogen. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng để giảm khô rát, tăng độ đàn hồi của niêm mạc và khoái cảm. Tuy nhiên, trước khi dùng thuốc, phụ nữ nên đến bác sĩ khám, không nên tự ý sử dụng.

Theo bác sĩ Ngọc Thoại, ngoài yếu tố thể chất, tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Áp lực công việc, chăm sóc gia đình, căng thẳng vợ chồng đều ảnh hưởng đến ham muốn. Phụ nữ cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, chia sẻ với chồng để được cảm thông, đồng hành trong việc cải thiện đời sống tình dục.

Tuệ Diễm