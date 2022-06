3 tác động tiêu cực của dậy thì sớm với bé gái

Bé gái dậy thì sớm có thể dễ bị sốc tâm lý, cảm thấy khác biệt so với bạn bè và khó thích ứng với sự thay đổi.

Dậy thì có thể là một giai đoạn chuyển tiếp khó khăn đối với các bé nhưng một số trẻ cảm thấy tiêu cực hơn những trẻ khác. Những bé bắt đầu dậy thì sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi có thể gặp nhiều thử thách hơn.

Thông thường, các bé gái bắt đầu quá trình dậy thì ở độ 8-13 tuổi, trung bình 12 tuổi có kinh. Các dấu hiệu dậy thì khác có thể xuất hiện ở khoảng 10-11 tuổi. Các đặc điểm giới tính thứ phát ở nữ bao gồm ngực nở, nổi mụn, mọc lông nách, lông mu, có kinh nguyệt.

Dậy thì sớm xảy ra khi bé gái phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát trước 8 tuổi. Nghiên cứu cho thấy trong những thập kỷ gần đây, nhiều bé gái bắt đầu dậy thì sớm hơn. Mức độ căng thẳng cao hơn, thừa cân, tiếp xúc với các mối nguy hiểm từ môi trường như hóa chất độc hại cũng có thể góp phần dẫn đến tình trạng dậy thì sớm.

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn của dậy thì sớm ở bé gái có thể bao gồm những vấn đề về cảm xúc và xã hội như: căng thẳng, nhạy cảm quá mức, tự ti, bị bắt nạt và quan hệ tình dục sớm; các vấn đề về thể chất như: tầm vóc thấp bé, tăng nguy cơ ung thư vú về sau. Dưới đây là ba lý do được cho là dậy thì sớm có thể ảnh hưởng xấu đến các bé gái.

Dậy thì sớm có thể khiến trẻ em gái dễ nhạy cảm và suy nghĩ tiêu cực. Ảnh: Freepik

Dễ bị sốc tâm lý

Một số nhà tâm lý học cho rằng sự phát triển của trẻ phải diễn ra theo một trình tự nhất định với thứ tự và mốc thời gian tối ưu. Theo lý thuyết, trẻ em cần phải trải qua một số cột mốc nhận thức, cảm xúc nhất định trước khi sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi đột ngột của tuổi teen. Nếu dậy thì quá sớm, trẻ có thể vẫn đang hoàn thiện một số bước phát triển tâm lý cần thiết của thời thơ ấu.

Kết quả là bé gái trưởng thành sớm có thể bị choáng ngợp bởi các tác nhân gây căng thẳng ở tuổi vị thành niên. Điều đáng lo ngại là các em chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc khi trải qua nhiều thay đổi đi kèm với tuổi dậy thì. Các nghiên cứu cho thấy, những trẻ trưởng thành sớm dường như dễ bị căng thẳng hơn so với bạn bè cùng tuổi.

Cảm thấy khác biệt

Trẻ ở độ tuổi thiếu niên, thanh niên có thể cảm thấy khác biệt với bạn bè đồng trang lứa vì bất kỳ lý do gì. Do đó, các bé gái dậy thì sớm hơn bạn bè có xu hướng so sánh mình với người khác, cảm thấy bản thân kỳ lạ. Sự khác biệt so với dòng thời gian phát triển trung bình đều có thể gây căng thẳng. Thời điểm dậy thì là một trong những yếu tố khiến trẻ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, thậm chí xấu hổ.

Khó thích ứng với sự thay đổi đột ngột

Một số nhà tâm lý học tin rằng sự căng thẳng trong quá trình chuyển đổi cùng lúc nhiều cột mốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dậy thì sớm ở bé gái. Họ cho rằng trẻ 10-12 tuổi có thể thích nghi tốt với một hoặc hai thay đổi lớn trong cuộc sống tại bất kỳ thời điểm nào.

Nếu tuổi dậy thì đến quá sớm trùng với các quá trình chuyển đổi lớn khác, chẳng hạn như chuyển tiếp từ tiểu học sang trung học, hoặc chuyển nhà... thì trẻ có thể gặp căng thẳng hơn so với các bạn cùng lứa tuổi.

Mỗi trẻ sẽ trải qua những tác động này theo cách khác nhau. Cha mẹ cần theo dõi để phát hiện những vấn đề tiềm ẩn mà con có thể gặp phải nếu chúng trải qua tuổi dậy thì sớm. Điều này giúp giảm thiểu bất kỳ thách thức nào có thể xảy ra, hoặc cung cấp những kiến thức cần thiết, sự trấn an kịp thời.

Châu Vũ (Theo Verywell Family)