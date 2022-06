3 cách giúp người viêm loét dạ dày ngủ ngon

Người bị loét dạ dày có thể thay đổi tư thế ngủ, tránh ăn các chất kích thích, hạn chế ăn khuya để ngủ ngon hơn.

Loét dạ dày tá tràng là những vết loét hình thành trong niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng. Loét dạ dày xảy ra do vi khuẩn Helicobacter pylori, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Các triệu chứng có thể bao gồm đau hoặc khó chịu giữa các bữa ăn, đau dữ dội vào buổi tối, buồn nôn, nôn ra máu, đau lưng... Nếu không được điều trị, vết loét có thể nặng hơn và dẫn đến các biến chứng như xuất huyết dạ dày, tắc nghẽn dạ dày...

Người bị loét dạ dày thường gặp phải cơn đau dữ dội hơn vào ban đêm, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Theo tờ VeryWellHealth (Mỹ), những người ngủ từ 9 tiếng trở lên mỗi đêm có tỷ lệ loét dạ dày thấp hơn những người ngủ dưới 7 tiếng. Giấc ngủ có thể giúp giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày.

Triệu chứng của người bị loét dạ dày thường nặng hơn do tăng axit dạ dày, căng thẳng, thức ăn cay hoặc dùng thuốc. Trong khi các axit dạ dày lại tích tụ nhiều nhất sau khi ăn. Người bị viêm loét dạ dày nếu thường xuyên ăn khuya, cảm giác khó chịu sẽ tăng lên khi đi ngủ. Dưới đây là một số gợi ý có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và đẩy nhanh quá trình chữa lành viêm loét dạ dày.

Chế độ ăn

Trước đây, nhiều người vẫn cho rằng thức ăn cay hoặc chua có thể gây loét dạ dày, nhưng thực tế, nguyên nhân chính vẫn do Helicobacter pylori. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa thức ăn hay chế độ ăn uống không ảnh hưởng đến các triệu chứng của viêm loét dạ dày tá tràng. Ăn uống kích thích sản xuất axit trong dạ dày. Tiêu thụ hay ăn một bữa ăn quá no làm tăng axit trong dạ dày và làm trầm trọng thêm tình trạng loét. Nếu ăn bữa tối quá no sẽ khiến dạ dày làm việc quá sức, tăng sự di chuyển của axit trong dạ dày.

Bên cạnh nguyên nhân do ăn quá no, rượu và cafein cũng góp phần gây đau loét dạ dày và làm giảm chất lượng giấc ngủ kém. Do vậy, bạn nên tránh một số loại thực phẩm gây đau loét và hạn chế ăn trước khi đi ngủ.

Tư thế ngủ

Thói quen ngủ có thể ảnh hưởng đến tình trạng loét dạ dày và bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Thay đổi thói quen ngủ nhằm giảm bớt các triệu chứng của hai tình trạng này. Bạn nên ngủ thẳng người, duỗi chân thoải mái để kiểm soát chuyển động của axit trong dạ dày và giảm nhẹ các triệu chứng loét. Đối với người mất ngủ hay khó ngủ, nằm nghiêng về bên trái giúp dịch dạ dày được chuyển vào đường tiêu hóa nhanh hơn, giảm cảm giác khó chịu.

Ăn khuya không tốt cho dạ dày. Ảnh: Freepik

Vệ sinh giấc ngủ

Người bị viêm loét dạ dày cũng có thể cải thiện giấc ngủ bằng cách vệ sinh giấc ngủ trước khi lên giường. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, bạn nên thực hiện các bước sau để có giấc ngủ ngon hơn:

Tạo không gian cho giấc ngủ: đảm bảo chỗ ngủ tối, yên tĩnh và thư giãn.

Tắt màn hình: tivi, máy tính, điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác có thể khiến bạn khó ngủ hơn. Do vậy, bạn nên loại bỏ những vật dụng này khỏi phòng ngủ để giảm bớt sự phân tâm.

Nhất quán: bạn nên tập thói quen ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày. Thói quen nhất quán này rất tốt cho giấc ngủ.

Cắt giảm đồ ăn nhẹ và đồ uống: tránh các bữa ăn lớn, đồ ăn nhẹ vào đêm muộn, caffeine và rượu trước khi ngủ để ngon giấc.

Vận động: tập thể dục thường xuyên và tránh ngủ trưa vào ban ngày có thể giúp giấc ngủ buổi tối trọn vẹn hơn.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)