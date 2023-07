27 phút cứu người nhồi máu cơ tim nguy kịch

TP HCMÔng Trí 64 tuổi, bị nhồi máu cơ tim, trong 27 phút kể từ khi nhập viện bác sĩ đặt stent khơi thông mạch máu, tránh nguy cơ ngưng tim, gần bằng 1/3 thời gian khuyến cáo.

Ngày 11/7, ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trưởng đơn vị Can thiệp Mạch vành - Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là trường hợp cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim phức tạp hiếm gặp, trong khi khuyến cáo của y học thế giới là 70 phút. Nhờ rút ngắn thời gian can thiệp, ông Trí tránh được nguy cơ rối loạn nhịp, suy tim...

Kết quả chụp mạch vành cho thấy, đoạn mạch máu chính nuôi tim hẹp 99% và có một cục máu đông chắn ngay "ngã ba" đi vào hai nhánh chính. Theo bác sĩ Minh, quá trình đặt stent có nguy cơ làm tắc mạch khiến bệnh nhân ngưng tim. Để tránh nguy cơ này, thay vì tiếp cận đoạn mạch máu hẹp từ nhánh mạch máu chính, ê kíp chọn đi đường vòng từ nhánh bên nhỏ hơn, khó hơn để vào đặt stent cho nhánh chính.

Bác sĩ chọn stent đường kính lớn và chiều dài rất ngắn (3.5 x 18 mm) nhằm giảm thiểu nguy cơ tái hẹp mạch vành cho người bệnh. Trong vòng 14 phút, stent được nong mở rộng tối đa, áp sát thành mạch cùng với thuốc chống đông làm tan cục máu đông, tái lưu thông máu về tim.

Theo BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, sau thủ thuật, người bệnh hết đau ngực, nhịp tim và huyết áp ổn định. Người bệnh đi lại bình thường vì được can thiệp qua động mạch quay ở cổ tay thay vì động mạch đùi ở bẹn như thông thường.

Bác sĩ Long (trái) và bác sĩ Minh (phải) trao đổi trong phòng kỹ thuật sau khi cấp cứu thành công cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Ông Trí cho biết xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng ngực trái một tuần trước. Ông đến phòng khám tư, bác sĩ đo điện tim không thấy bất thường, triệu chứng không điển hình nên tiếp tục theo dõi. Sau đó, ông nặng ngực nhiều hơn, lan xuống vai, cánh tay, vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Ông Trí cảm ơn các bác sĩ cấp cứu nhanh chóng, giúp thoát cơn nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Ông Trí hút thuốc lá nhiều năm, công việc thường xuyên căng thẳng. Theo bác sĩ Long, đây là hai yếu tố chính làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Triệu chứng nhồi máu cơ tim có thể khác nhau. Một số người đau nhẹ vùng ngực, nhiều trường hợp đau nặng, số khác xuất hiện dấu hiệu đầu tiên là ngưng tim đột ngột. Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất ngờ, một số có dấu hiệu cảnh báo như đau thắt ngực tái phát, đau vùng ngực khi hoạt động thể lực, đau giảm khi nghỉ ngơi.

Yếu tố quyết định điều trị nhồi máu hiệu quả là trong vòng 6 giờ từ khi khởi phát cơn đau ngực, tốt nhất là 1-3 giờ đầu tiên. Nhập viện quá trễ, bệnh nhân có nguy cơ ngưng tim, vỡ tim dẫn đến tử vong; dù được can thiệp vẫn có thể suy tim, rối loạn nhịp tim, đau ngực tái phát...

