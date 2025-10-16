26 tuổi mới biết lõm ngực bẩm sinh

TP HCMChị Tây bị hụt hơi, mệt khi gắng sức, bác sĩ khám chẩn đoán lõm ngực bẩm sinh.

ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Tây bị lõm ngực nặng, lệch về bên phải. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận chỉ số Haller là 5,2 (tỷ lệ giữa đường kính ngang và đường kính trước sau của ngực, bình thường chỉ số này dưới 2,5).

Chụp cắt lớp vi tính cho thấy ngực lõm nặng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lõm ngực là dị tật bẩm sinh do xương ức, các sụn sườn phát triển bất thường. Tỷ lệ nam giới mắc bệnh cao hơn so với nữ giới. Bác sĩ Thủy cho rằng chị Tây phát hiện bệnh muộn có thể do không biểu hiện hoặc triệu chứng không rõ ràng, dễ bỏ qua. Khi ngực nữ giới phát triển hoàn chỉnh, các mô mỡ có khả năng che lấp vết lõm xương ức, khó nhận biết bằng mắt thường so với nam giới. Người bệnh có thể chỉ nhìn thấy ngực bình thường từ phía trước mà không để ý đến phần lõm ở giữa.

Người bị lõm ngực nặng không điều trị có nguy cơ chèn ép các cơ quan trong lồng ngực như tim, phổi, mạch máu lớn, ảnh hưởng chức năng hô hấp. Chèn ép tim có thể gây sa van hai lá, dẫn đến rối loạn nhịp tim.

ThS.BS Nguyễn Hồng Vinh, khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, phẫu thuật cho chị Tây bằng phương pháp ít xâm lấn Nuss cải tiến, với hai đường mổ nhỏ 2,5 cm ở hai bên thành ngực, có hỗ trợ của nội soi lồng ngực. Bác sĩ đặt hai thanh kim loại vào dưới khung xương sườn nhằm nâng lồng ngực bị lõm trở lại vị trí gần như bình thường.

Do khung xương lồng ngực của bệnh nhân đã trưởng thành, cốt hóa hoàn toàn, kém đàn hồi hơn so với người bệnh 8-15 tuổi, khả năng đau hơn sau mổ. Tuy nhiên, phẫu thuật lõm ngực ở người trưởng thành vẫn mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là cải thiện chức năng tim phổi. Người bệnh trưởng thành có thể cần phải mang thanh nâng trong thời gian dài hơn (3-4 năm) so với trẻ em (thường là 2 năm) để đảm bảo kết quả ổn định, giảm nguy cơ tái phát.

Chị Tây xuất viện sau 5 ngày, giảm các triệu chứng, cần tái khám định kỳ và tuân thủ tư vấn của bác sĩ khi hoạt động thể chất sau mổ.

Bác sĩ Thủy khám cho chị Tây trước khi xuất viện. Ảnh: Ngọc Châu

Theo bác sĩ Thủy, thời điểm thích hợp để phẫu thuật lõm ngực là 8-15 tuổi. Ở độ tuổi này, xương lồng ngực còn mềm, độ đàn hồi cao, tạo hình dễ dàng, ít đau, hạn chế tái phát. Tùy vào triệu chứng, mức độ bệnh, độ tuổi, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất, rút ngắn thời gian nằm viện, cải thiện khả năng vận động, hạn chế tái phát.

Ngọc Châu

* Tên người bệnh đã được thay đổi