26 tuần giữ thai cho người mẹ hiếm muộn mắc bệnh lupus

TP HCMChị Nghi, 34 tuổi, phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống kèm hội chứng kháng phospholipid ở tuần thai 12, có nguy cơ suy thai, được bác sĩ theo dõi đến khi chào đời.

Chị Nghi hiếm muộn 5 năm do buồng trứng đa nang và một lần thai dị tật phải đình chỉ ở tuần 18. Chị điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, thành công mang thai, song đến tuần 12 thì đau bụng, nhập viện ghi nhận nhiều huyết khối lấp đầy tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch mạc treo. Bác sĩ chẩn đoán chị mắc hội chứng kháng phospholipid và lupus ban đỏ hệ thống.

Bệnh lupus có thể tấn công nhiều cơ quan như da, khớp, thận, mạch máu, hệ tiêu hóa... Trong khi kháng phospholipid làm tăng nguy cơ huyết khối ở người mẹ, dễ gây tắc vi mạch bánh nhau, làm giảm dòng máu nuôi thai, tăng nguy cơ thai giới hạn tăng trưởng.

Theo BS.CKI Trần Lâm Khoa, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chị Nghi mắc đồng thời hai bệnh lý nên nguy cơ sảy thai, thai lưu, sinh non, suy nhau thai, tiền sản giật, thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não... cao gấp nhiều lần so với thai kỳ bình thường. Thai còn non tháng nên thách thức lớn nhất trong điều trị là lựa chọn thuốc phù hợp. Êkíp tìm giải pháp tối ưu, kiểm soát huyết khối và bệnh tự miễn để bảo vệ tính mạng người mẹ, giữ thai kỳ. Nhiều thuốc ức chế miễn dịch và chống đông cần thiết cho mẹ lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi.

Êkíp bác sĩ Sản, Tim mạch và Miễn dịch lâm sàng hội chẩn lựa chọn phác đồ tối ưu bằng thuốc kháng đông giúp kiểm soát bệnh của mẹ, không ảnh hưởng đến thai nhi. Sau một tuần, bác sĩ siêu âm ghi nhận huyết khối giảm nhiều, chị Nghi được xuất viện, tiếp tục duy trì thuốc kháng đông liều cao dạng tiêm và uống aspirin liều thấp để ngăn nguy cơ hình thành huyết khối.

Suốt thai kỳ, mỗi lần tái khám, chị Nghi kiểm tra ở nhiều chuyên khoa để kịp thời phát hiện và xử trí biến chứng có thể xảy ra. Đến 38 tuần, chị Nghi chuyển dạ song khung chậu hẹp nên bác sĩ mổ lấy thai.

Trước khi mổ, bác sĩ cho thai phụ ngưng thuốc chống đông một ngày để giảm nguy cơ chảy máu ồ ạt khi phẫu thuật. Bé trai nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh, người mẹ chỉ mất 300 ml máu, tương đương ca mổ bình thường.

Bác sĩ Lâm Khoa (giữa) mổ lấy thai cho chị Nghi. Ảnh: Tuệ Diễm

Ngày 22/1, chị Nghi ôm con từ bệnh viện trở về nhà, khép lại hình trình 6 năm mong mỏi tiếng khóc trẻ thơ.

Lupus ban đỏ hệ thống và hội chứng kháng phospholipid có thể âm thầm tồn tại nhiều năm mà không biểu hiện rõ ràng, nhưng dễ bộc lộ và gây biến chứng nặng khi mang thai. Bác sĩ Lâm Khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đi khám sớm khi từng sảy thai liên tiếp hoặc thai lưu không rõ nguyên nhân, tiền sản giật sớm; phù nhiều, tăng huyết áp, đau ngực, khó thở đột ngột, nổi ban đỏ bất thường trên da, đau khớp kéo dài, mệt mỏi nhiều, thiếu máu... Phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị kịp thời có thể giúp giữ thai và đảm bảo an toàn cho mẹ.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi