21 ngày thi Miss Universe của Hương Giang

Hương Giang không vào top 30 tại chung kết, sáng 21/11. Dù khóc vì buồn, cô nói không tiếc nuối bởi nhận được tình cảm lớn từ fan, đồng nghiệp.
Màn xuất hiện của Hương Giang tại vòng thi cuối.
Cô tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 33 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, người đẹp đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, cô theo đuổi ca hát, đóng phim, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.
Hương Giang tới Thái Lan vào ngày 31/10, sớm hơn dự định hai ngày do có kế hoạch ghi hình, giao lưu truyền thông. Hàng trăm fan, bạn bè, đồng nghiệp ra sân bay Tân Sơn Nhất để cổ vũ tinh thần cho cô. Giữa tháng 9, đơn vị nắm bản quyền công bố cô trở thành Miss Universe Vietnam 2025, nhận về sự quan tâm lớn của khán giả bởi cô là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi.
Người đẹp có lượng fan lớn nhất trong hơn 120 thí sinh - với hơn 4,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Do đó, các bức ảnh của Hương Giang do Miss Universe Organization đăng tải luôn nhận về lượt yêu thích áp đảo.
Hương Giang thể hiện hình ảnh năng động, thoải mái giao lưu với mọi người bằng tiếng Anh. Cô là một trong những thí sinh thường được chọn quay hình quảng cáo cùng nhà tài trợ.
Cô được fan Thái yêu thích khi diện trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa của đất nước chủ nhà.
Người đẹp lần đầu catwalk, hô tên trên sân khấu cuộc thi tại tiệc chào đón, ngày 5/11. Hình ảnh của Hương Giang được loạt diễn đàn sắc đẹp đăng tải, trong đó nhiều chuyên trang xếp cô vào nhóm thí sinh tiềm năng.
Hương Giang biến hóa phong cách, thường vào top thí sinh ăn mặc đẹp theo ngày của nhiều đơn vị. Cô cho biết mang 60 bộ trang phục và phụ kiện để phù hợp với các hoạt động.
Người đẹp khiến fan thích thú khi để kiểu tóc ngắn dự một buổi tiệc trong khuôn khổ Miss Universe, hôm 8/11.
Hương Giang tham gia một hoạt động dã ngoại ở Phuket.
Tại vòng thi áo tắm hôm 14/11, cô gặp sự cố nên thiếu tự tin. Cô tự chấm cho phần thi cá nhân đạt 5 điểm trên thang 10.
Ngày 15/11, cô lấy lại tinh thần tại vòng phỏng vấn kín, có cơ hội trò chuyện với giám khảo để họ hiểu hơn về con người và các dự án cộng đồng cô theo đuổi. Hương Giang đang phát triển Commitment to Diversity - Cam kết về Đa dạng gồm các hoạt động tôn vinh văn hóa, sắc tộc, giới tính, tôn giáo, xuất thân xã hội và bày tỏ quan điểm sống.
Ngày 19/11, người đẹp chuyển giới "gây sốt" khi trình diễn trang phục dân tộc. Khác với thí sinh Việt Nam ở những mùa trước, Hương Giang chọn áo dài trắng, dắt xe đạp trên sân khấu. Cô giải thích không chuẩn bị thiết kế cầu kỳ mà muốn kể ước mơ được mặc đồng phục như bao nữ sinh thuở đi học cấp ba (lúc cô chưa chuyển giới).
Màn tái hiện hình ảnh nữ sinh của Hương Giang với các đạo cụ như cặp sách, nón lá tại Hoa hậu Hoàn vũ.
Tại bán kết tối 19/11, Hương Giang được khen tự tin khi thi áo tắm. Ở vòng trang phục dạ hội, cô diện đầm "giọt sương" của nhà thiết kế Phan Huy, ghi điểm với phong thái trên sân khấu.
Hương Giang có một tháng để chuẩn bị trang phục, trau dồi kỹ năng catwalk, ứng xử, tiếng Anh. Cô mời nhiều chuyên gia, trong đó có huấn luyện viên người Thái Lan về để dạy.
Hương Giang cho biết thành công của cô tại cuộc thi là kết nối bạn bè, có nhiều mối quan hệ mới. Cô thân thiết nhiều mỹ nhân, trong đó Praveenar Singh, người Thái Lan - Á hậu 1 của cuộc thi - khen Hương Giang chuyên nghiệp về nhiều mặt, tính cách vui vẻ.
Phong độ của người đẹp được các chuyên gia nhan sắc ghi nhận. Ở các bảng dự đoán của Missosology, Hương Giang luôn có mặt trong top 30. Do đó, khi cô nhận kết quả trắng tay, nhiều fan cho biết họ "ngỡ ngàng".
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, đến nay là cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới. Tân hoa hậu là Fátima Bosch, 25 tuổi, người Mexico.
