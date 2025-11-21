21 ngày thi Miss Universe của Hương Giang

Hương Giang tới Thái Lan vào ngày 31/10, sớm hơn dự định hai ngày do có kế hoạch ghi hình, giao lưu truyền thông. Hàng trăm fan, bạn bè, đồng nghiệp ra sân bay Tân Sơn Nhất để cổ vũ tinh thần cho cô. Giữa tháng 9, đơn vị nắm bản quyền công bố cô trở thành Miss Universe Vietnam 2025, nhận về sự quan tâm lớn của khán giả bởi cô là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi.

Người đẹp có lượng fan lớn nhất trong hơn 120 thí sinh - với hơn 4,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Do đó, các bức ảnh của Hương Giang do Miss Universe Organization đăng tải luôn nhận về lượt yêu thích áp đảo.