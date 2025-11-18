Hương Giang có lượng fan lớn nhất Miss Universe 2025

Nguyễn Hương Giang - 4,3 triệu người theo dõi

Hương Giang, 34 tuổi, là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi. Cô hiện làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhà sáng tạo nội dung, từng đăng quang Miss International Queen 2018. Cô từng xuất hiện trong bảng xếp hạng "best arrival" (màn chào sân ấn tượng) của các chuyên trang sắc đẹp.

Theo thống kê của các chuyên trang nhan sắc quốc tế, thí sinh hút lượng fan theo dõi lớn trên Instagram có lợi thế về mặt truyền thông. Sáng 16/11, trong bảng xếp hạng của Missosology về phong độ của các thí sinh sau hai tuần thi, cô ở vị trí thứ 18.