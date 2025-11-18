Hương Giang có lượng fan lớn nhất Miss Universe 2025

Nguyễn Hương Giang - 4,3 triệu người theo dõi
Hương Giang, 34 tuổi, là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi. Cô hiện làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhà sáng tạo nội dung, từng đăng quang Miss International Queen 2018. Cô từng xuất hiện trong bảng xếp hạng "best arrival" (màn chào sân ấn tượng) của các chuyên trang sắc đẹp.
Theo thống kê của các chuyên trang nhan sắc quốc tế, thí sinh hút lượng fan theo dõi lớn trên Instagram có lợi thế về mặt truyền thông. Sáng 16/11, trong bảng xếp hạng của Missosology về phong độ của các thí sinh sau hai tuần thi, cô ở vị trí thứ 18.
Hương Giang catwalk ở hoạt động ngày 15/11. Video: Êkíp nhân vật cung cấp
Tangia Zaman Methila (Bangladesh) - 1,8 triệu
Người đẹp 33 tuổi, sinh ra tại thủ đô Dhaka. Tangia Zaman Methila hiện là người mẫu kiêm diễn viên, từng hai lần được đơn vị nắm bản quyền chọn trở thành thí sinh Bangladesh tại Miss Universe vào các năm 2020 và 2025.
Cô đang là gương mặt nổi bật của khu vực Nam Á tại cuộc thi. Các chuyên trang sắc đẹp dự đoán Methila bứt phá tại các vòng thi tiếp theo.
Miss Universe Bangladesh tạo dáng ở hậu trường.
Fátima Bosch (Mexico) - 1,6 triệu
Cô 22 tuổi, là sinh viên ngành truyền thông tại quê nhà. Fátima Bosch cao 1,75 m, nụ cười sáng. Theo truyền thông Mexico, mỹ nhân thuộc thế hệ Gen Z theo đuổi lối sống lành mạnh, tích cực. Ở chặng đầu, người đẹp gây chú ý khi vướng ồn ào với ông Nawat - người đứng đầu đơn vị sản xuất cuộc thi năm nay - bị nhận xét "thiếu hợp tác" nhưng cô phủ nhận. Sau sự việc, lượng người theo dõi Fátima Bosch trên Instagram tăng gần gấp đôi so với ngày đầu đến với cuộc thi.
Nadeen Ayoub (Palestine) - 1,4 triệu
Cô 26 tuổi, là người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động cộng đồng. Nadeen Ayoub cao 1,76 m, có gương mặt hài hòa, đôi mắt sâu. Trong các hoạt động của ban tổ chức, Ayoub thường lọt mắt xanh của các nhiếp ảnh gia.
Người đẹp theo học ngành Truyền thông tại Đại học Birzeit, từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang, dự án phim độc lập ở Trung Đông. Việc Ayoub được chọn làm Miss Universe Palestine 2025 đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này có thí sinh tham gia sân chơi nhan sắc được khán giả nhận xét hấp dẫn nhất hành tinh.
Veena Praveenar Singh - 1,3 triệu
Mỹ nhân 29 tuổi mang hai dòng máu Ấn và Thái - ứng viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất, theo đánh giá của nhiều chuyên gia nhan sắc. Cô là người mẫu, đăng quang Miss Universe Thailand 2025 hồi giữa năm sau ba lần thử sức. Quyết tâm và sự kiên trì của người đẹp tại cuộc thi là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều cô gái.
Với lợi thế chủ nhà, Veena xuất hiện nhiều trên truyền thông Thái Lan, thường xuyên được ban tổ chức chọn đồng hành trong nhiều hoạt động.
Inna Moll (Chile) - 1,1 triệu
Cô tên đầy đủ là María Ignacia Moll Bilbao, 29 tuổi, sinh ra tại thành phố Viña del Mar. Mỹ nhân cao 1,76 m, nói thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha. Trước khi đăng quang Miss Universe Chile 2025, Inna là nhà sáng tạo nội dung du lịch có sức ảnh hưởng trong khu vực Mỹ Latin. Với lượng fan đông đảo, cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.
Ngay khi đặt chân đến Thái Lan, Inna Moll tạo "cơn sốt" trên các nền tảng số với gương mặt đẹp, mái tóc vàng nổi bật. Hai tuần tại cuộc thi, người đẹp ghi điểm nhờ phong cách tối giản qua các trang phục gam màu trắng, be hoặc ánh kim. Với phong độ ổn định, Inna Moll được Sash Factor xếp vào top 20 ứng viên tiềm năng trước bán kết.
Vane Pulgarín (Colombia) - 892.000 fan
Cô 34 tuổi, sinh ra tại Medellín, được nhận xét là một trong những đại diện mạnh của khu vực châu Mỹ tại cuộc thi năm nay. Cô cao 1,78 m, từng là thí sinh Colombia tại Miss International 2017 trước khi quay lại sân chơi sắc đẹp, bứt phá để giành vương miện Miss Universe Colombia 2025.
Tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới lần thứ 74, Vane Pulgarín chọn phong cách thời trang gợi cảm. Ở vòng thi áo tắm hôm 14/11, các bước catwalk của mỹ nhân "gây sốt" trên các diễn đàn nhan sắc. Sash Factor xếp Vane Pulgarín ở vị trí năm trong bảng đánh giá sau hai tuần diễn ra các hoạt động.
Người đẹp của Colombia, Thái Lan, Philippines diễn áo tắm cùng các thí sinh tại cuộc thi.
Olivia Yacé (Côte d’Ivoire) - 834.000 fan
Người đẹp của Bờ Biển Ngà hiện 27 tuổi, là người mẫu, nhà hoạt động xã hội, tốt nghiệp ngành Marketing tại Loyola Marymount University (Mỹ). Cô cao 1,80 m, từng vào top 3 Miss World 2021, trở thành một trong những người đẹp châu Phi thành công tại sân chơi sắc đẹp quốc tế những năm gần đây.
Olivia gây ấn tượng với người đối diện nhờ vẻ đẹp bí ẩn gồm làn da nâu, nụ cười sáng, được nhiều người ví von là "ngọc trai đen". Trong bảng dự đoán mới nhất của Sash Factor, Olivia Yacé xếp thứ ba về khả năng đoạt vương miện.
Catalina Jacob (Romania) - 780.000 fan
Miss Universe Romania 2025 hiện là người mẫu tại quê nhà. Cô 25 tuổi, cao 1,77 m, hiện tham gia chiến dịch Women Rising nhằm thúc đẩy giáo dục và trao quyền cho phụ nữ trẻ. Catalina thuộc nhóm ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu. Trong các hoạt động của cuộc thi, cô chọn váy áo phong cách nữ tính, thanh lịch.
Ahtisa Manalo (Philippines) - 712.000 fan
Cô 28 tuổi, cao 1,73, là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi nhan sắc quốc tế. Ahtisa Manalo từng đoạt Á hậu 1 Miss International 2018, top 10 Miss Cosmo 2024. Đầu năm, cô trở lại với Miss Universe Philippines và đăng quang. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, cô ghi điểm về phong cách chuyên nghiệp, khả năng catwalk tốt. Ahtisa nằm trong nhóm thí sinh được các chuyên gia nhan sắc xếp vào top 20 nổi bật.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Bán kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra ngày 19/11, chung kết vào 21/11 tại Thái Lan, chiếu trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.
Tân Cao
Ảnh, video: MU