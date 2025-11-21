Người đẹp Mexico đăng quang Miss Universe 2025

Thái LanFátima Bosch - 25 tuổi, sinh viên ngành thiết kế, người từng xung đột với ông Nawat, giám đốc điều hành Miss Universe khu vực châu Á - gây bất ngờ khi thắng Miss Universe 2025.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Mexico Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu. Video: FPT Play

Fátima Bosch vượt qua Praveenar Singh, ứng cử viên hàng đầu người Thái Lan và 117 thí sinh quốc tế, để giành chiến thắng. Ngay khi kết quả được công bố, trên fanpage của Miss Universe, nhiều khán giả cho biết bất ngờ khi thí sinh Mexico chiến thắng. Không ít fan nhận xét sắc vóc người đẹp không nổi bật so với các thí sinh còn lại trong top 5.

Người đẹp Mexico thi ứng xử tại chung kết Miss Universe 2025 Phần thi ứng xử của Fátima Bosch. Video: FPT Play

Với câu hỏi "Theo quan điểm của bạn, đâu là những thử thách để trở thành người phụ nữ của năm 2025. Và bạn có thể sử dụng danh hiệu Miss Universe như thế nào để tạo ra khoảng an toàn cho những người phụ nữ trên toàn thế giới này?", cô đáp với thông điệp ngắn gọn: "Chúng ta ở đây để nói lên tiếng nói của mình và tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi là những người phụ nữ mong muốn tạo ra lịch sử".

Ở câu hỏi chung dành cho top 5: "Nếu đăng quang đêm nay, bạn sẽ sử dụng danh hiệu này thế nào để ủng hộ sức mạnh của những cô gái trẻ?", cô cho biết: "Các bạn hãy tin vào sức mạnh của sự trung thực và đừng để ai khiến bạn sụp đổ. Bạn xứng đáng, bạn mạnh mẽ và tiếng nói của bạn cần được lắng nghe".

Người đẹp Mexico thi trang phục dạ hội Fátima Bosch trình diễn đầm dạ hội. Video: FPT Play

Fátima Bosch được chú ý ở cuộc thi bởi ồn ào liên quan ông Nawat - người đứng đầu đơn vị sản xuất. Trong một hoạt động dành cho các thí sinh, ông Nawat mắng cô với lý do "thiếu hợp tác", không đăng ảnh quảng bá cuộc thi theo ý ông. Sau sự việc, lượng người theo dõi Fátima Bosch trên Instagram tăng gần gấp đôi so với ngày đầu đến với sân chơi. Nhiều khán giả nhận xét Fátima Bosch bản lĩnh khi không im lặng mà trả lời truyền thông về mâu thuẫn với ông Nawat - vốn được xem là "ông trùm các cuộc thi hoa hậu".

"Tôi yêu Thái Lan và tôn trọng mọi người ở đây, nhưng hành động đó là không thể chấp nhận. Thế giới cần biết điều này vì chúng ta là những người phụ nữ mạnh mẽ và không ai có quyền bịt miệng chúng ta", Fátima Bosch nói. Trong khoảng ba tuần thi, cô giữ phong độ ổn định, tự tin trong các phần trình diễn.

Tân hoa hậu sinh ra tại thị trấn Teapa, bang Tabasco, Mexico, học ngành Thiết kế thời trang và may mặc tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Mỹ nhân từng cho biết ngày nhỏ cô là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường vì mắc chứng khó đọc (Dyslexia) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Gia đình Fátima Bosch có truyền thống thi sắc đẹp. Mẹ và các dì của cô đều tham gia các sân chơi nhan sắc cấp tỉnh Flor de Oro ở Mexico.

Á hậu 1 là Praveenar Singh, 29 tuổi, người Thái Lan. Á hậu 2, 3 và 4 lần lượt là Stephany Abasali (25 tuổi, người Venezuela), Ahtisa Manalo (28 tuổi, người Philippines), Olivia Yacé (27 tuổi, người Bờ Biển Ngà).

Trước đó, top 12 có thêm các người đẹp từ Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Puerto Rico, Trung Quốc, Malta. Các thí sinh trong top 12 đều là những cái tên nổi bật trong cuộc thi.

Hoa hậu Hương Giang trượt top 30 dù có lượng fan hâm mộ lớn. Cô gây chú ý truyền thông trong nước và quốc tế khi là người chuyển giới duy nhất dự thi. Hình ảnh của cô trên fanpage Miss Universe nhận hàng trăm nghìn lượt thích, vượt xa các thí sinh. Nhiều người hâm mộ cho biết cổ vũ Hương Giang vì tinh thần tích cực và câu chuyện truyền cảm hứng của cô.

Cô thể hiện hình ảnh năng lượng, tự tin giao lưu với truyền thông. Hương Giang còn gây chú ý khi biến hóa phong cách, thường vào top thí sinh ăn mặc đẹp theo ngày của nhiều chuyên trang đánh giá. Đại diện Miss Universe Vietnam (MUV) cho biết Hương Giang trượt top nhưng luôn là niềm tự hào của tổ chức. Đơn vị cho rằng điều lớn nhất mà cô nhận được là tình cảm của khán giả.

Màn hô tên của Hương Giang Hương Giang tại chung kết Miss Universe. Video: FPT Play

Chung kết Miss Universe diễn ra ngắn gọn trong ba tiếng. Do Thái hậu Sirikit, mẹ của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, qua đời hồi tháng 10, nội dung chương trình được điều chỉnh để phù hợp không khí trang trọng của đất nước. Các phần thi diễn ra với nhịp điệu chậm rãi, cân bằng giữa màn trình diễn và thời điểm công bố kết quả. Ca sĩ duy nhất biểu diễn là Jeff Satur, người Thái Lan. Ở phần mở màn, các thí sinh tạo không khí sôi động khi mặc trang phục lấy cảm hứng từ các vì sao, nhảy múa và hô tên. Phần trình diễn trang phục dạ hội mang lại dấu ấn sang trọng, với nền nhạc giao hưởng giúp tôn lên vẻ đẹp và phong thái của từng thí sinh.

Năm nay, Miss Universe vướng tai tiếng ở khâu tổ chức. Ông Nawat - người đứng đầu đơn vị sản xuất - phát động chiến dịch bình chọn ảnh thí sinh để vào top 10 dự "bữa tối và talk show đặc biệt", được xem là hoạt động bên lề cuộc thi. Tuy vậy, tổ chức Miss Universe (MUO) cho là hoạt động này không được ủy quyền và vi phạm bản quyền thương hiệu. Hai bên liên tục ra thông cáo phản bác, truyền thông quốc tế mô tả đây là "cuộc đấu quyền lực manh nha" trong nội bộ Miss Universe.

Loạt ồn ào xảy ra giữa bối cảnh MUO bước vào giai đoạn chuyển giao vị trí lãnh đạo sau khi Guatemala Mario Búcaro được bổ nhiệm giữ chức Chief Executive Officer (CEO) thay thế Anne Jakrajutatip, doanh nhân Thái Lan giữ vị trí này từ năm 2022, công bố cuối tháng 10.

Ngày 18/11, cựu cầu thủ Claude Makélélé rút khỏi ban giám khảo Miss Universe mà không nêu lý do, còn nhạc sĩ Omar Harfouch rời đi vì cho rằng cuộc thi "thiếu minh bạch".

Giữa lùm xùm, chương trình vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp thế giới. Trên mạng xã hội, các hình ảnh, video từ cuộc thi nhận hàng triệu lượt tương tác.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, đến nay là cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ, người chuyển giới dự thi.

Năm nay, do ban tổ chức bỏ giới hạn độ tuổi, nhiều thí sinh trên 30 tuổi góp mặt. Người đẹp Bonaire Nicole Peiliker lớn tuổi nhất, 42 tuổi. Hoa hậu Ireland Aadya Srivastava và Hoa hậu Belarus Alena Kucheruk trẻ nhất, 18 tuổi.

Hà Thu