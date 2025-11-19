Loạt đầm tôn đường cong của Hương Giang ở Miss Universe

Hương Giang ghi điểm trong một hoạt động ở Bangkok sáng 17/11. Người đẹp diện đầm lụa vàng cát đính hoa ở vai, tạo điểm nhấn bằng những nếp gấp ở hông.
Hương Giang ghi điểm trong một hoạt động ở Bangkok sáng 17/11. Người đẹp diện đầm lụa vàng cát đính hoa ở vai, tạo điểm nhấn bằng những nếp gấp ở hông.
Trước đó, tại buổi tiệc cuối cùng ở Pattaya, cô chọn bộ cánh sexy gồm áo ngực kèm chân váy đuôi cá tối giản, phối áo choàng xuyên thấu.
Trước đó, tại buổi tiệc cuối cùng ở Pattaya, cô chọn bộ cánh sexy gồm áo ngực kèm chân váy đuôi cá tối giản, phối áo choàng xuyên thấu.
Stylist Lê Minh Ngọc cho biết anh và đội ngũ mất một tháng để chuẩn bị 60 thiết kế cùng nhiều phụ kiện, giày dép để Hương Giang mang tới cuộc thi. Anh ưu tiên những bộ đầm dự tiệc tôn đường cong, đồng thời vẫn giữ được sự tinh tế. Để giúp tổng thể thêm sang, hoa hậu sử dụng túi xách của Dior, Louis Vuitton, Hermès và Ferragamo.
Stylist Lê Minh Ngọc cho biết anh và đội ngũ mất một tháng để chuẩn bị 60 thiết kế cùng nhiều phụ kiện, giày dép để Hương Giang mang tới cuộc thi. Anh ưu tiên những bộ đầm dự tiệc tôn đường cong, đồng thời vẫn giữ được sự tinh tế. Để giúp tổng thể thêm sang, hoa hậu sử dụng túi xách của Dior, Louis Vuitton, Hermès và Ferragamo.
Người đẹp tôn chiều cao với đầm dáng cột tối giản màu vàng nhạt trong một sự kiện ở Pattaya. Trang phục phối ăn ý kiểu tóc búi và mái bằng, tạo nét cổ điển và sang trọng.
Người đẹp tôn chiều cao với đầm dáng cột tối giản màu vàng nhạt trong một sự kiện ở Pattaya. Trang phục phối ăn ý kiểu tóc búi và mái bằng, tạo nét cổ điển và sang trọng.
Trong một bữa tiệc tối tại Phuket, Hương Giang gây ấn tượng bằng đầm hở lưng xẻ ngực màu nâu - xu hướng hot của thế giới năm nay. Để làm mới hình ảnh, cô chuyển sang mốt tóc ướt với kiểu buông xõa tự nhiên, thay vì búi gọn như mọi lần.
Trong một bữa tiệc tối tại Phuket, Hương Giang gây ấn tượng bằng đầm hở lưng xẻ ngực màu nâu - xu hướng hot của thế giới năm nay. Để làm mới hình ảnh, cô chuyển sang mốt tóc ướt với kiểu buông xõa tự nhiên, thay vì búi gọn như mọi lần.
Nhiều khán giả khen ngợi người đẹp thanh lịch trong bộ đầm tím đơn sắc hở lưng.
Nhiều khán giả khen ngợi người đẹp thanh lịch trong bộ đầm tím đơn sắc hở lưng.
Trong các thiết kế của Hương Giang diện lần này, nhiều bộ cánh đến từ các thương hiệu địa phương với giá khoảng 6-8 triệu đồng. Hoa hậu cho biết muốn quảng bá sự phát triển của thời trang Việt tới bạn bè quốc tế.
Trong các thiết kế của Hương Giang diện lần này, nhiều bộ cánh đến từ các thương hiệu địa phương với giá khoảng 6-8 triệu đồng. Hoa hậu cho biết muốn quảng bá sự phát triển của thời trang Việt tới bạn bè quốc tế.
Tại sự kiện The Universe Ceremony ở Miss Universe 2025 tối 5/11, trong màn hô tên, người đẹp diện đầm của Đỗ Long. Thiết kế dáng cúp ngực, siết chặt vòng eo, thân dưới xòe đuôi cá. Trang phục cồng kềnh khiến hoa hậu gặp khó khăn khi catwalk.
Tại sự kiện The Universe Ceremony ở Miss Universe 2025 tối 5/11, trong màn hô tên, người đẹp diện đầm của Đỗ Long. Thiết kế dáng cúp ngực, siết chặt vòng eo, thân dưới xòe đuôi cá. Trang phục cồng kềnh khiến hoa hậu gặp khó khăn khi catwalk.
Hương Giang chào khán giả trên sân khấu Miss Universe 2025. Video: Nhân vật cung cấp
Hôm 4/11, trong ngày nhận sash, Hương Giang diện đầm của Phan Huy thiết kế riêng. Bộ cánh với phần thân trên tối giản, thân dưới phủ pha lê dày đặc trên voan lưới cao cấp.
Hôm 4/11, trong ngày nhận sash, Hương Giang diện đầm của Phan Huy thiết kế riêng. Bộ cánh với phần thân trên tối giản, thân dưới phủ pha lê dày đặc trên voan lưới cao cấp.
Hoa hậu tỏa sáng với thiết kế bất đối xứng màu vàng mù tạt của Lê Thanh Hòa. Trang phục được xem là một trong số bộ đầm đẹp nhất cô mang đi lần này.
Hoa hậu tỏa sáng với thiết kế bất đối xứng màu vàng mù tạt của Lê Thanh Hòa. Trang phục được xem là một trong số bộ đầm đẹp nhất cô mang đi lần này.
Trong ngày đầu tới Thái Lan dự thi, cô diện đầm bất đối xứng của Cường Đàm, phối khuyên vành tai.
Miss Universe 2025 đã đi nửa chặng đường với nhiều hoạt động bên lề. Gần 120 thí sinh tiếp tục thi trang phục dân tộc, bán kết, trước khi tiến tới chung kết vào tối 21/11.
Bán kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra tối 19/11, chung kết vào 21/11 tại Thái Lan, chiếu trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.
Trong ngày đầu tới Thái Lan dự thi, cô diện đầm bất đối xứng của Cường Đàm, phối khuyên vành tai.
Miss Universe 2025 đã đi nửa chặng đường với nhiều hoạt động bên lề. Gần 120 thí sinh tiếp tục thi trang phục dân tộc, bán kết, trước khi tiến tới chung kết vào tối 21/11.
Bán kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra tối 19/11, chung kết vào 21/11 tại Thái Lan, chiếu trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.
Sao Mai
Ảnh: Galaxy Queen