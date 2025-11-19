Loạt đầm tôn đường cong của Hương Giang ở Miss Universe

Stylist Lê Minh Ngọc cho biết anh và đội ngũ mất một tháng để chuẩn bị 60 thiết kế cùng nhiều phụ kiện, giày dép để Hương Giang mang tới cuộc thi. Anh ưu tiên những bộ đầm dự tiệc tôn đường cong, đồng thời vẫn giữ được sự tinh tế. Để giúp tổng thể thêm sang, hoa hậu sử dụng túi xách của Dior, Louis Vuitton, Hermès và Ferragamo.