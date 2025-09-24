Hoa hậu chuyển giới Hương Giang thi Miss Universe

Hương Giang - Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 - sẽ thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan vào tháng 11.

Tối 24/9, Miss Universe Vietnam công bố Hương Giang Idol sẽ đến với sân chơi nhan sắc quốc tế. Người đẹp là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tại cuộc thi từ trước đến nay. Tổ chức Miss Universe cho phép người chuyển giới tham gia từ năm 2023.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 34 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, cô theo đuổi ca hát, đóng phim, tham gia sản xuất các chương trình truyền hình thực tế. Năm 2024, Hương Giang đảm nhận vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam.

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang trong bức ảnh hồ sơ cá nhân do Miss Universe Vietnam đăng tải tối 24/9 trên các nền tảng. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hương Giang được Miss Universe Vietnam lựa chọn thay vì tổ chức cuộc thi trong nước để tìm thí sinh giống các mùa trước. Theo đơn vị, cô hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin và có câu chuyện truyền cảm hứng.

"Chúng tôi tin rằng cô ấy chưa bao giờ ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, Hương Giang đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, đúng với hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam hiện đại", đại diện ban tổ chức nói.

Hồi đầu năm, đơn vị thông báo lịch trình mùa giải mới nhưng cuối cùng không thực hiện. Ban tổ chức tự chọn thí sinh để gửi đến Miss Universe 2025. Theo Miss Universe, hạn chót để các đơn vị nắm bản quyền cuộc thi tại các nước công bố thí sinh tham gia mùa giải mới là ngày 30/9, trong đó ưu tiên người đẹp chiến thắng sân chơi trong nước.

Năm 2024, đơn vị từng tổ chức mùa giải được nhận xét thành công, tìm ra hoa hậu là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô sau đó dự thi quốc tế và vào top 30.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sở hữu toàn bộ cổ phần của Miss Universe Organization. Năm 2015, tổ chức được bán cho công ty IMG của CEO Amy Emmerich và chủ tịch Paula Shugart. Hai người này giữ nguyên vai trò cho đến khi doanh nhân chuyển giới Thái Lan, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, đại diện tập đoàn JKN Global Group có trụ sở chính ở Thái Lan, mua lại tổ chức từ cuối năm 2022 và điều hành. Thế nhưng, người này nộp đơn từ chức hồi giữa năm. Hiện Miss Universe do tập đoàn Legacy Holding Group USA có trụ sở chính tại Mexico, đại diện là ông Raul Rocha Cantu quản lý.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Cuộc thi lần thứ 74 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11, dự kiến hơn 100 thí sinh khắp thế giới tham gia. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Tân Cao