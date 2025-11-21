Sắc vóc mỹ nhân Mexico đăng quang Miss Universe

Fátima Bosch vượt qua 118 thí sinh để đăng quang Miss Universe lần thứ 74, sáng 21/11 ở Bangkok, Thái Lan. Chiến thắng của cô gây bất ngờ bởi trước đó Fátima Bosch không nằm trong dự đoán đoạt vương miện của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.
Fátima Bosch trong trang phục dạ hội đính kết lấp lánh gắn thêm phần tà rộng. Theo trang Mathrubhumi, Fátima nổi bật trên sân khấu chung kết nhờ những bước catwalk tự tin và câu trả lời súc tích ở vòng ứng xử cuối cùng, điều góp phần giúp cô chiến thắng.
Fátima Bosch trong trang phục dạ hội đính kết lấp lánh gắn thêm phần tà rộng. Theo trang Mathrubhumi, Fátima nổi bật trên sân khấu chung kết nhờ những bước catwalk tự tin và câu trả lời súc tích ở vòng ứng xử cuối cùng, điều góp phần giúp cô chiến thắng.
Tân hoa hậu diễn áo tắm tại vòng thi dành cho top 30.
Tân hoa hậu xuất hiện trong màn đồng diễn mở đầu chương trình trong trang phục ánh bạc, hở eo.
Tân hoa hậu xuất hiện trong màn đồng diễn mở đầu chương trình trong trang phục ánh bạc, hở eo.
Màn trình diễn của Fátima Bosch tại bán kết Miss Universe 2025, tối 19/11.
Hình thể Fátima Bosch tại vòng thi áo tắm, ngày 14/11.
Hình thể Fátima Bosch tại vòng thi áo tắm, ngày 14/11.
Người đẹp sinh ra tại Thị trấn Teapa, bang Tabasco. Tân hoa hậu theo học ngành Thiết kế thời trang và may mặc tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Theo truyền thông Mexico, mỹ nhân thuộc thế hệ Gen Z theo đuổi lối sống lành mạnh, tích cực.
Người đẹp sinh ra tại Thị trấn Teapa, bang Tabasco. Tân hoa hậu theo học ngành Thiết kế thời trang và may mặc tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Theo truyền thông Mexico, mỹ nhân thuộc thế hệ Gen Z theo đuổi lối sống lành mạnh, tích cực.
Cô trình diễn trang phục dân tộc sắc màu cảm hứng nữ thần, ngày 19/11. Thiết kế Fátima Bosch trình diễn từng được một số chuyên trang nhan sắc xếp vào nhóm ấn tượng.
Cô trình diễn trang phục dân tộc sắc màu cảm hứng nữ thần, ngày 19/11. Thiết kế Fátima Bosch trình diễn từng được một số chuyên trang nhan sắc xếp vào nhóm ấn tượng.
Fátima Bosch chụp ảnh cùng đương kim hoa hậu Victoria Kjær Theilvig trong hoạt động chào mừng thí sinh và nhận sash (dải băng đeo công nhận vai trò thí sinh) hồi đầu tháng 11.
Fátima Bosch chụp ảnh cùng đương kim hoa hậu Victoria Kjær Theilvig trong hoạt động chào mừng thí sinh và nhận sash (dải băng đeo công nhận vai trò thí sinh) hồi đầu tháng 11.
Ở chặng đầu, người đẹp gây chú ý khi vướng ồn ào với ông Nawat - người đứng đầu đơn vị sản xuất cuộc thi năm nay - bị nhận xét "thiếu hợp tác" nhưng cô phủ nhận. Sau sự việc, lượng người theo dõi Fátima Bosch trên Instagram tăng gần gấp đôi so với ngày đầu đến với cuộc thi, hiện có hơn 1,9 triệu người theo dõi.
Ở chặng đầu, người đẹp gây chú ý khi vướng ồn ào với ông Nawat - người đứng đầu đơn vị sản xuất cuộc thi năm nay - bị nhận xét "thiếu hợp tác" nhưng cô phủ nhận. Sau sự việc, lượng người theo dõi Fátima Bosch trên Instagram tăng gần gấp đôi so với ngày đầu đến với cuộc thi, hiện có hơn 1,9 triệu người theo dõi.
Cô không có nhiều kinh nghiệm tại sân chơi nhan sắc lớn trước đó nhưng vẫn biết cách làm chủ sân khấu. Tháng 9/2025, cô trở thành Miss Universe Mexico 2025, đăng quang tại thành phố Zapopan, bang Jalisco.
Cô không có nhiều kinh nghiệm tại sân chơi nhan sắc lớn trước đó nhưng vẫn biết cách làm chủ sân khấu. Tháng 9/2025, cô trở thành Miss Universe Mexico 2025, đăng quang tại thành phố Zapopan, bang Jalisco.
Người đẹp tạo dáng ở hậu trường hoạt động bên lề cuộc thi ở chặng đầu.
Người đẹp tạo dáng ở hậu trường hoạt động bên lề cuộc thi ở chặng đầu.
Mỹ nhân cho biết từng bị bắt nạt ở trường vì mắc chứng Khó đọc (Dyslexia) và Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), theo The News International.
Mỹ nhân cho biết từng bị bắt nạt ở trường vì mắc chứng Khó đọc (Dyslexia) và Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), theo The News International.
Theo Hola, Fátima Bosch nói trong vai trò một hoa hậu, cô muốn thêm nhiều cơ hội làm những điều tốt đẹp, giúp đỡ những người bị bắt nạt hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.
Theo Hola, Fátima Bosch nói trong vai trò một hoa hậu, cô muốn thêm nhiều cơ hội làm những điều tốt đẹp, giúp đỡ những người bị bắt nạt hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.
Tân Cao
Ảnh, video: MU, Instagram Fátima Bosch