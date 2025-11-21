Sắc vóc mỹ nhân Mexico đăng quang Miss Universe

Ở chặng đầu, người đẹp gây chú ý khi vướng ồn ào với ông Nawat - người đứng đầu đơn vị sản xuất cuộc thi năm nay - bị nhận xét "thiếu hợp tác" nhưng cô phủ nhận. Sau sự việc, lượng người theo dõi Fátima Bosch trên Instagram tăng gần gấp đôi so với ngày đầu đến với cuộc thi, hiện có hơn 1,9 triệu người theo dõi.