Hương Giang diện áo dài nữ sinh trên sân khấu Miss Universe

Thái LanTrên sân khấu Miss Universe, Hương Giang trình diễn với áo dài trắng cùng nhành hoa phượng, tái hiện mơ ước hồi học cấp ba khi chưa chuyển giới.

Hương Giang cùng 120 thí sinh bước vào nội dung thi National Costume (Trang phục dân tộc), chiều 19/11. Cô xuất hiện gần cuối trong chiếc áo dài trắng do nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông thực hiện, kết hợp đạo cụ xe đạp, cặp sách. Cô tạo dáng bên chiếc giỏ xe gắn chùm hoa phượng làm bằng vải lụa và chiếc nón lá.

Hương Giang tái hiện hình ảnh nữ sinh ở Miss Universe Phần thi của Hương Giang. Video: MU

So với các người đẹp Việt từng tham gia phần thi ở các mùa trước, lựa chọn của Hương Giang được nhận xét giản dị. Người đẹp nói: "Suốt năm tháng học sinh, tôi khát khao mặc áo dài trắng tới trường. Hôm nay, tôi hạnh phúc vì đã thực hiện mong ước ấy". Cô cho biết thêm việc trình diễn áo dài vào gần ngày 20/11 khiến lựa chọn thêm ý nghĩa, là lời tri ân gửi đến thầy cô giáo.

Hương Giang trên sân khấu phần thi.

Nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông cho biết xúc động khi Hương Giang đề xuất ý tưởng, nói về ý nghĩa và mong muốn. Theo anh, áo dài là biểu tượng văn hóa trong trái tim người Việt, mang vẻ đẹp không phô trương nhưng có sức lan tỏa mạnh. Anh sử dụng chất liệu cotton lụa, dựng cổ đứng, áo có phom dáng A kết hợp quần ống rộng. Các nhà mốt như Nguyễn Minh Tuấn, Hà Nhật Tiến cũng ủng hộ lựa chọn của Hương Giang.

Hậu trường thử trang phục dân tộc mang đến Miss Universe của Hương Giang Hậu trường thử trang phục của Hương Giang trước ngày lên đường đến Thái Lan.

Trang phục dân tộc của Hương Giang khiến fan bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp từ lúc công bố tối 18/11. Nhiều khán giả khen lựa chọn của cô đơn giản nhưng tạo sự gần gũi, gây chú ý nhờ kết hợp câu chuyện cá nhân.

Hàng chục khán giả cũng diện áo dài, trực tiếp cổ vũ Hương Giang tại vòng thi. Khi cô xuất hiện, mọi người đứng dậy hò reo, vẫy cờ, nón lá khuấy động không khí. Ở hậu trường, Hương Giang cho biết nhiều người đẹp bất ngờ với lựa chọn trang phục dân tộc năm nay của thí sinh Việt Nam. Tối cùng ngày, Hương Giang sẽ thi bán kết với các màn trình diễn áo tắm, dạ hội.

18 ngày tại cuộc thi, Hương Giang gây chú ý với truyền thông trong nước, quốc tế vì là thí sinh chuyển giới duy nhất. Cô đến Thái Lan vào cuối tháng 10, nhanh chóng nhập cuộc. Tính đến sáng 19/11 trước khi đóng cổng bình chọn, Hương Giang xếp vị trí thứ ba hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa) với 233.130 điểm, xếp sau người đẹp của Paraguay (689.258 lượt) và Philippines (298.245). Trong những ngày cuối, cô nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, bạn bè, đồng nghiệp thông qua những lời kêu gọi. Ca sĩ Hòa Minzy chi 264 triệu đồng để tặng Hương Giang 50.000 điểm.

Ba ngày qua, fan mang theo cờ, hoa, kèn, đứng đợi Hương Giang tại sảnh khách sạn giữa đêm để cổ vũ tinh thần cho cô trước các đêm thi quan trọng. Sáng 18/11, gia đình Hương Giang gồm bố mẹ và một số người thân bay sang Thái Lan. Nhiều sao Việt khác như Chi Pu, Đức Phúc, Erik, Phạm Tuấn Ngọc, cặp nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương cũng lên kế hoạch để cổ vũ trực tiếp cho người đẹp.

Fan khuấy động không khí cổ vũ Hương Giang tại Miss Universe Hương Giang đón nhận tình cảm của khán giả khuya 17/11 khi về khách sạn lưu trú sau một ngày tập luyện.

Ở vòng thi áo tắm hôm 14/11, Hương Giang gặp sự cố nên thiếu tự tin, nhưng lấy lại tinh thần cho vòng phỏng vấn kín sau đó một ngày. Trong bảng xếp hạng của Missosology hôm 16/11, các chuyên gia nhan sắc xếp Hương Giang ở vị trí thứ 18 về phong độ và khả năng đoạt vương miện.

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện,bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11, phát độc quyền trên FPT Play.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Tân Cao

Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp