Hương Giang diễn áo tắm cùng thí sinh Miss Universe

Thái LanNgười đẹp chuyển giới Hương Giang cùng 119 thí sinh Miss Universe 2025 thi trình diễn áo tắm.

Chiều 14/11, The Swimsuit Fashion Show thuộc khuôn khổ cuộc thi diễn ra, livestream qua nền tảng số của ban tổ chức. Hương Giang xuất hiện trong nhóm cuối với trang phục hai mảnh, sắc cam tôn da sáng.

Hương Giang diễn áo tắm tại Miss Universe Phần trình diễn áo tắm của Hương Giang. Cô catwalk, xoay người, đánh hông rồi nở nụ cười tươi ở khu vực tạo dáng. Hương Giang làm tóc và trang điểm theo phong cách tự nhiên. Nhiều khán giả nhận xét biểu cảm của người đẹp còn căng thẳng. Dù thế, màn thể hiện vẫn nhận về hàng chục nghìn lượt quan tâm trên các diễn đàn sắc đẹp. 13 ngày qua, Hương Giang khiến truyền thông trong nước, quốc tế chú ý bởi là thí sinh chuyển giới duy nhất tại mùa thi. Cô đến Thái Lan vào cuối tháng 10, nhanh chóng nhập cuộc. Tại vòng bình chọn, người đẹp thường xuyên góp mặt ở top đầu, có lúc vượt xa các bạn thi về số điểm. Trong bảng xếp hạng mới nhất của Sash Factor, các chuyên gia nhan sắc xếp Hương Giang ở vị trí thứ 18. Những màn trình diễn áo tắm ấn tượng tại Miss Universe 2025 Những màn trình diễn áo tắm ấn tượng tại Miss Universe. Các thí sinh của Thái Lan, Venezuela, Philippines, Colombia, Bờ Biển Ngà có màn thể hiện áo tắm ấn tượng. Họ catwalk tự tin, hình thể đẹp, biểu cảm đa dạng trước ống kính.

Thí sinh Miss Universe 2025 tạo dáng với áo tắm Các người đẹp tạo dáng ở hậu trường phần thi.

Sân khấu nằm trong khuôn viên một khu vui chơi ở ngoài trời. Đường runway được ban tổ chức thiết kế dài, có bậc thang, đòi hỏi thí sinh có kinh nghiệm trình diễn. Một số người đẹp của Mayotte, Malaysia, Argentina, Canada trượt chân suýt vấp té hoặc mất thăng bằng.

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào chung kết, tối 21/11.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Tân Cao