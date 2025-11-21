Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025

Thái LanHoa hậu Hương Giang dừng chân ở sân chơi nhan sắc quốc tế vì không có cơ hội vào Top 30 Miss Universe 2025, tại chung kết sáng 21/11.

Hương Giang cùng 119 người đẹp có mặt từ sớm tại khán phòng Impact Challenger Hall, Bangkok để chuẩn bị cho vòng thi cuối. Mở đầu, cô cùng các thí sinh diện trang phục ánh bạc đồng diễn, hô tên. Khi công bố top 30, Hương Giang không được MC Steve Byrne gọi tên đi tiếp.

Màn hô tên của Hương Giang Màn hô tên ở Hương Giang ở chung kết. Video: FPT Play

Kết quả của Hương Giang gây tiếc nuối cho nhiều khán giả. Đại diện của chuyên trang nhan sắc quốc tế như Pageant Aficionado, Philippine Pageants cho biết "ngỡ ngàng" khi Hương Giang trắng tay tại cuộc thi,

Kết quả của Hương Giang gây tiếc nuối cho nhiều khán giả. Trong bảng dự đoán cuối cùng của Missosology, các chuyên gia nhan sắc xếp Hương Giang ở vị trí thứ 25. Trước chung kết cô nói: "Tình cảm của khán giả, bạn bè, đồng nghiệp là món quà lớn nhất với tôi", Hương Giang nói.

Đại diện Miss Universe Vietnam (MUV) cho biết Hương Giang trượt top nhưng luôn là niềm tự hào của tổ chức. Đơn vị cho rằng điều lớn nhất mà cô nhận được là tình cảm của khán giả. "20 ngày tại cuộc thi, Hương Giang không chỉ có màn trình diễn rực rỡ mà còn kể câu chuyện của sự nỗ lực, trái tim nhân ái", đại diện MUV nói.

Hương Giang tạo dáng trên sân khấu lúc lắng nghe công bố top 30. Ảnh: Thầy Beo U40

Hàng chục sao Việt như Hòa Minzy, Erik, Chi Pu, Phạm Tuấn Ngọc, Mai Ngô, Hương Ly, Diệp Lâm Anh có mặt ở Thái Lan để cổ vũ tinh thần cho Hương Giang. Mỗi lần cô bước ra sân khấu và được gọi tên vào top, fan đứng dậy hò reo.

Tham gia cuộc thi, Hương Giang gây chú ý với truyền thông trong nước và quốc tế. Cô là thí sinh chuyển giới duy nhất, đồng thời có lượng fan lớn nhất - với hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram. Do đó, các hình ảnh của Hương Giang trên sân khấu hay ở hậu trường đều nhận về lượng tương tác áp đảo.

Cô thể hiện hình ảnh năng lượng, tự tin giao lưu với truyền thông. Hương Giang còn gây chú ý khi biến hóa phong cách, thường vào top thí sinh ăn mặc đẹp theo ngày của nhiều chuyên trang đánh giá. Ở vòng thi áo tắm hôm 14/11, Hương Giang gặp sự cố nên thiếu tự tin, nhưng lấy lại tinh thần cho vòng phỏng vấn kín sau đó một ngày. Trước chung kết, Hương Giang vào top 3 hạng mục Beyond the Crown (Dự án xã hội ý nghĩa).

Cô tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 33 tuổi, quê Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, người đẹp đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, cô theo đuổi ca hát, đóng phim, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.

Màn catwalk với đầm dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe Màn catwalk với đầm dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe, ngày 19/11. Video: FPT Play

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Trước bán kết, hai giám khảo gồm cựu cầu thủ Claude Makélélé và nhạc sĩ Omar Harfouch rút khỏi vị trí "ghế nóng" Miss Universe.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Hiện nay, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Tân Cao