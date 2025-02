11 năm kiên trì thụ tinh ống nghiệm để sinh con khỏe mạnh

TP HCMCon đầu lòng mất vì dị tật bẩm sinh nặng, vợ chồng chị Vy, 47 tuổi, kiên trì thụ tinh trong ống nghiệm suốt 11 năm, chuyển phôi đến lần thứ 9 mới có con khỏe mạnh.

Kết hôn năm 35 tuổi, hai năm sau chị Vy mới đậu thai, song không may con chào đời non tháng, tử vong do dị tật nặng ở tim và não. Hai năm tiếp theo không có thai trở lại, vợ chồng đi khám mới biết anh Khánh tinh trùng yếu, dị dạng đến 80%, còn chị Vy suy giảm dự trữ buồng trứng do lớn tuổi.

Từ năm 2014-2021, vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại hai bệnh viện, chuyển phôi 7 lần vẫn thất bại. Tổng chi phí hơn một tỷ đồng khiến họ khánh kiệt, đành tạm ngừng điều trị.

Khi đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) cuối năm 2023, chị Vy gần 50 tuổi. Bác sĩ Lê Xuân Nguyên ghi nhận vợ chồng chị đều gặp tình trạng bệnh lý phức tạp. Người chồng suy sinh dục, xét nghiệm tinh dịch đồ ghi nhận tinh trùng có mật độ thấp, tỷ lệ dị dạng phân mảnh DNA 90%, rối loạn cương dương khó thu được mẫu tinh dịch. Người vợ dự trữ buồng trứng gần cạn kiệt, số lượng và chất lượng trứng kém. Họ nhiều lần chuyển phôi thất bại có khả năng do bất thường trong lòng tử cung cản trở phôi làm tổ và phát triển.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên tư vấn kết quả phôi cho vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Ảnh: Thanh Luận

Chị Vy được kích thích buồng trứng với liều lượng nhẹ, tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả tối ưu. Bác sĩ Nguyên siêu âm theo dõi chặt chẽ sự phát triển của nang trứng, chọc hút thu được 3 trứng trưởng thành trước khi dự trữ buồng trứng cạn kiệt hoàn toàn. Để đảm bảo khả năng có con, chị Vy xin thêm trứng của em gái, có tổng cộng 10 trứng.

Chồng chị được phẫu thuật tinh hoàn tìm tinh trùng (kỹ thuật TESE). Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh binh khỏe mạnh, đủ điều kiện tiêm vào bào tương trứng, tạo phôi. Phôi được nuôi cấy phôi trong môi trường tối ưu điều kiện phát triển, thu được 7 phôi ngày 5, trong đó hai phôi từ trứng của chị Vy. Toàn bộ phôi được trữ đông.

Bác sĩ Nguyên áp dụng kỹ thuật nội soi buồng tử cung cho chị Vy, ghi nhận tình trạng viêm nội mạc và bệnh lý lạc nội mạc tử cung. Người bệnh được dùng thuốc kháng sinh điều trị trong vòng hai tháng, sau đó bác sĩ Nguyên chuyển một phôi từ trứng của chị Vy vào buồng tử cung. Chị đậu thai ngay song tâm lý căng thẳng khiến thai sinh hóa.

Chị Vy được hướng dẫn ổn định tâm lý, giảm căng thẳng lo âu, chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động nhẹ nhàng các giai đoạn trước, trong và sau chuyển phôi. Lần thứ 9 chuyển phôi, chị đậu thai. Cuối tháng 1 vừa qua, con trai của vợ chồng chị Vy chào đời khỏe mạnh, nặng 3 kg.

"May mắn chúng tôi đã kiên trì điều trị", chị Vy nói, cho biết dự định vài năm tới sẽ sinh thêm con từ phôi trữ đông.

Chị Vy sinh con sau 11 năm điều trị. Ảnh: Hoài Thương

Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM, phụ nữ từ 37 tuổi được xem là lớn tuổi, số lượng và chất lượng trứng suy giảm nhiều, tăng nguy cơ phân chia nhiễm sắc thể bất thường gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi và các biến chứng thai kỳ như sảy thai, sinh non, thai lưu. Do đó, phụ nữ nên kết hôn và sinh con trước 35 tuổi. Trường hợp sau kết hôn một năm chưa có thai nên đi khám và điều trị sớm giúp giảm các khó khăn trong quá trình điều trị, tăng tỷ lệ thành công, sớm có con với chi phí tiết kiệm.

Các nghiên cứu trên thế giới ghi nhận tỷ lệ IVF thành công giảm dần khi tuổi người vợ càng lớn. Phụ nữ từ 35 tuổi trở xuống có tỷ lệ sinh con thành công khoảng 52%, từ 38-40 tuổi giảm còn khoảng 28%, từ 41-42 tuổi giảm còn dưới 15% và dưới 5% ở độ tuổi ngoài 42. Với những phụ nữ ngoài 42 tuổi điều trị IVF từ nguồn trứng hiến tặng, tỷ lệ thành công tăng lên 50%.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, khoảng 60% trường hợp là vợ chồng lớn tuổi, ít trứng, vô sinh lâu năm, chuyển phôi nhiều lần thất bại. Nhờ kỹ thuật gom trứng, gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ, cùng công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại và các phương pháp chẩn đoán chính xác nguyên nhân chuyển phôi thất bại, tỷ lệ thành công trung bình tại IVF Tâm Anh là 85%. Tỷ lệ phụ nữ ngoài 40 tuổi có con từ trứng của chính mình là 48%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi