11 hoạt động giúp đốt calo ít ngờ

Tuổi tác, chiều cao và cân nặng ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng calo, nhưng dọn dẹp nhà cửa, ngủ đủ giấc và nhai kẹo cao su cũng giúp tăng đốt năng lượng.

Tập thể dục, ăn uống lành mạnh và duy trì một số hoạt động hằng ngày có thể giúp đốt cháy calo suốt cả ngày, giữ cân nặng khỏe mạnh.

Cười: Cười mang lại nhiều lợi ích cho cả tinh thần và thể chất. Cười lớn 10-15 phút có thể đốt cháy khoảng 40 calo, đồng thời giảm hormone cortisol gây căng thẳng, thúc đẩy trao đổi chất và tăng tiêu hao năng lượng.

Làm vườn: Khi bạn nhổ cỏ, cúi xuống, ngồi xổm trồng cây hay xới đất, nhiều nhóm cơ từ tay, chân đến lưng đều được sử dụng. Nếu dùng các dụng cụ làm vườn nặng và làm việc liên tục, cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Làm vườn có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh được tạo bởi AI

Nhai kẹo cao su: Hoạt động này giúp tăng tốc độ trao đổi chất đồng thời kích thích tiết nước bọt, tạo cảm giác no và hạn chế lượng calo nạp vào.

Cử động tay chân: Những cử động nhỏ như rung chân nhiều lần trong ngày cũng góp phần đốt cháy calo. Bởi khi các bộ phận cơ thể liên tục chuyển động, tổng lượng calo tiêu hao tăng lên so với khi đứng hoặc ngồi yên.

Dọn dẹp và làm việc nhà: Những hoạt động thể chất nhẹ nhàng, thuộc nhóm sinh nhiệt do hoạt động không tập thể dục (NEAT) như lau dọn, giặt giũ hay sắp xếp đồ, có thể thúc đẩy trao đổi chất và đốt cháy calo. Một giờ dọn dẹp gồm hút bụi, lau chùi và giặt giũ có thể tiêu hao khoảng 150 calo. Tốc độ làm việc càng nhanh, lượng calo đốt được càng nhiều.

Giảm nhiệt độ: Khi tiếp xúc với môi trường lạnh hơn, cơ thể phải hoạt động nhiều để giữ ấm. Quá trình này giúp tiêu hao năng lượng. Tương tự, uống nước có thể tạm thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Mua sắm: Thỉnh thoảng mua sắm để giải tỏa căng thẳng cũng có thể là cách hiệu quả giúp đốt cháy nhiều calo hơn. Đi bộ khi mua sắm làm tăng số bước chân đi hàng ngày, tăng lượng calo đốt cháy, có thể lên đến 180 calo mỗi giờ.

Khiêu vũ: Bài vận động liên quan đến các chuyển động thể chất như khiêu vũ giúp đốt cháy calo tương tự các bài tập nhẹ hoặc vừa phải như đi bộ, nhảy dây hoặc chạy bộ.

Hiến máu: Khi hiến máu, cơ thể tiêu hao năng lượng để sản xuất hồng cầu thay thế lượng đã mất. Quá trình này làm tăng lượng calo đốt cháy, hỗ trợ giảm cân.

Ngủ nhiều hơn: Trong khi ngủ, cơ thể tiêu hao năng lượng để duy trì các chức năng bình thường suốt đêm, và calo được đốt cháy tự nhiên trong suốt đêm. Ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm hỗ trợ quá trình trao đổi chất và điều chỉnh hormone thèm ăn.

Uống trà xanh hoặc cà phê: Đồ uống chứa caffeine có thể tạm thời làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, đốt thêm một lượng calo nhỏ mỗi ngày. Trà xanh và cà phê còn chứa chất chống oxy hóa có thể thúc đẩy tiêu hao năng lượng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)