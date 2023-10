10 thức uống giúp giảm cân

Kết hợp gia vị, thảo mộc như bạc hà, quế, thì là cùng các loại quả như chanh, bưởi, lựu có thể tạo thành các loại thức uống hỗ trợ giảm béo.

50-60% trọng lượng cơ thể cơ thể là nước. Nước lọc không chứa calo, tăng cường trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn, góp phần giữ dáng. Ngoài nước lọc, một số công thức nước uống giảm cân đơn giản từ rau củ, quả, thảo mộc có thể hỗ trợ duy trì vóc dáng, giảm lượng mỡ thừa.

Nước bưởi và bạc hà: Công thức nước uống tươi mát, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Quả bưởi có chứa phytochemical giúp giảm mỡ bụng. Lá bạc hà còn có khả năng giảm cảm giác thèm ăn. Vị ngọt thanh từ bưởi kết hợp với một chút cay mát từ bạc hà tạo nên thức uống ngon miệng.

Nước chanh và hạt thì là: Hạt thì là hỗ trợ đốt cháy calo bằng cách tăng tốc độ trao đổi chất và tiêu hóa. Nước chanh cung cấp polyphenol và hesperidin, các dưỡng chất hòa tan chất béo có thể phòng ngừa béo phì. Vắt nửa quả chanh vào 230-280 ml nước, cho thêm hạt thì là hoặc vài lát dưa chuột để tăng hương vị.

Nước chanh việt quất: Quả việt quất chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, điển hình là anthocyanin. Chất chống oxy hóa này không chỉ kiểm soát cân nặng mà còn hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch.

Nước bạc hà và dưa hấu: Tác động tích cực đến quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể. Dưa hấu ít calo, nhiều nước và chất xơ tạo cảm giác no lâu, ăn ít hơn. Thêm vài lát dưa hấu cùng hai nhánh bạc hà vào cốc nước mát tạo nên nước giải khát tốt cho sức khỏe.

Nước chanh, dâu và bạc hà: Bạc hà và chanh là sự kết hợp lành mạnh, thêm vài quả dâu tây còn tạo nên thức uống có lợi cho người muốn giảm cân. Dâu tây có chứa polyphenol có thể kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn.

Nước chanh, bạc hà và dâu tây nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: Freepik

Nước cam, lựu, quế: Quế có ích cho người muốn giữ dáng và giảm nguy cơ béo phì. Kết hợp loại thảo mộc này với lựu, cam hỗ trợ cho mục tiêu giảm cân của bạn.

Nước bạc hà và quả mâm xôi: Quả mâm xôi ít calo, đường nhưng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có liên quan đến việc giảm chất béo và độ nhạy insulin. Thêm bạc hà vào ly nước để có thêm hương vị và hơi thở thơm mát tự nhiên.

Nước chanh, cần tây, dưa leo: Loại đồ uống này làm dịu cơn khát và thanh lọc cơ thể tự nhiên. Cần tây giàu kali, giúp giảm đầy hơi. Dưa chuột và chanh đều ít calo, ít làm tăng cân.

Nước chanh hạt chia: Hạt chia kết hợp với chanh tạo nên thức uống lành mạnh cho bữa sáng. Bạn chỉ cần cho một lượng hạt chia vừa đủ vào nước ấm, sau đó thêm chanh. Hạt chia nhiều chất xơ, góp phần kiểm soát cân nặng.

Nước gừng và mật ong: Củ gừng có tác dụng giảm cân và chống viêm. Mật ong có tính ngọt, không chỉ làm dịu vị cay nóng của gừng mà còn kích thích các hormone ngăn chặn sự thèm ăn, hạn chế ăn quá nhiều.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)