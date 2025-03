10 năm suy sinh dục mà không biết

TP HCMAnh Hải ít ham muốn, rối loạn xuất tinh nhưng không biết, sau 10 năm không có con mới phát hiện bị suy sinh dục nặng.

"Đáng tiếc người bệnh phát hiện trễ, khó có con của chính mình", bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), cho biết hôm 5/3.

Vợ anh Hải nhiều lần đề nghị chồng đi khám sức khỏe sinh sản nhưng anh từ chối, giấu bệnh vì mặc cảm. Cuối năm 2023, bố mẹ hai bên hối thúc, anh Hải mới cùng vợ đến một bệnh viện. Kết quả, anh Hải không có tinh trùng trong tinh dịch, còn người vợ sức khỏe sinh sản bình thường. Bác sĩ khuyên xin tinh trùng hiến tặng để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng họ từ chối.

Vợ chồng đến IVF Tâm Anh TP HCM, bác sĩ Vinh cho biết chỉ số nội tiết FSH của anh Hải cao gấp đôi bình thường, nồng độ testosterone giảm mạnh. Xét nghiệm di truyền bình thường, không ghi nhận viêm nhiễm, bệnh lý, được chẩn đoán suy sinh dục nguyên phát không rõ nguyên nhân.

Hai bên tinh hoàn teo nhỏ khoảng hạt đậu nành. Thể tích tinh hoàn chỉ khoảng 1 ml, trong khi bình thường từ 12 ml trở lên. Kết quả siêu âm cho thấy hai bên tinh hoàn tổn thương. Người bệnh béo phì, cao 1,7 m, nặng gần 85 kg, chỉ số khối cơ thể BMI 28 (chỉ số BMI lý tưởng ở nam giới Việt Nam khoảng 20-25), ảnh hưởng chức năng sinh sản.

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Theo bác sĩ Vinh, tại IVF Tâm Anh TP HCM, nam giới suy sinh dục chiếm khoảng 10% trường hợp vô sinh nam. Tỷ lệ thành công của các phương pháp tìm tinh trùng là 80%. Song trường hợp anh Hải tiên lượng khó, bác sĩ tư vấn vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng từ tinh hoàn song song chọc hút noãn của người vợ. Đồng thời, người bệnh được hướng dẫn xin tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm trong trường hợp phẫu thuật thất bại. Anh Hải chọn phương pháp phẫu thuật vì mong có con của chính mình.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, cùng bác sĩ Vinh thực hiện kỹ thuật micro-TESE với sự hỗ trợ của hệ thống kính vi phẫu hiện đại, độ phóng đại gấp 30 lần. Họ cắt lọc được 15 mẫu ống sinh tinh chuyển đến phòng labo bên cạnh. Chuyên viên phôi học dùng hệ thống kính hiển vi đảo ngược độ phóng đại 200 lần, xé mô ống sinh tinh, song toàn bộ mô đều thoái hóa, không có tinh trùng. Mô tinh hoàn được giải phẫu bệnh, phát hiện tổn thương thoái hóa hyalin - mức độ nặng nhất, không có tinh tử, không có tế bào mầm và tế bào sertoli, mô kẽ xơ hóa.

Anh Hải muốn được phẫu thuật lại sau vài tháng tới, nhưng bác sĩ Vinh tiên lượng tìm thấy tinh trùng rất thấp. Vợ chồng anh chỉ còn cách thụ tinh ống nghiệm từ tinh trùng hiến tặng để có con.

"Nếu anh Hải điều trị sớm, tăng cường vận động kiểm soát cân nặng, tỷ lệ tìm thấy tinh trùng cao hơn", bác sĩ Vinh nói.

Nam giới suy sinh dục có thể do thứ phát hoặc nguyên phát. Thứ phát thuộc các nguyên nhân bất thường ở vùng dưới đồi (trong não) hoặc tuyến yên, không sản xuất đủ các hormone hướng sinh dục để truyền tín hiệu đến tinh hoàn sản xuất testosterone. Suy sinh dục nguyên phát xảy ra do sự hoạt động bất thường của tinh hoàn, thường gặp ở nam giới lớn tuổi, hoặc nam giới trẻ do ảnh hưởng của độc chất, nhiều trường hợp không rõ nguyên nhân.

Tùy tình trạng, nam giới suy sinh dục có thể được điều trị hiệu quả bằng nhiều phương pháp như dùng thuốc, phẫu thuật, vi phẫu micro-TESE để thụ tinh trong ống nghiệm. Song nam giới thường có tâm lý chủ quan, ái ngại, giấu bệnh, phát hiện trễ khi tình trạng bệnh nặng dẫn đến gặp nhiều hạn chế trong điều trị.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn 6 tháng đến một năm chưa có con nên đến khám toàn diện sức khỏe sinh sản và điều trị sớm. Nam giới khi có bất kỳ dấu hiệu suy giảm ham muốn, rối loạn cương, bất thường ở bộ phận sinh dục... nên đi khám để tăng tỷ lệ điều trị thành công, giảm chi phí.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi