10 loại quả giúp thai phụ giải nhiệt mùa hè

Mùa hè nóng bức dễ khiến phụ nữ mang thai mệt mỏi, ăn hoa quả đúng cách có tác dụng giải nhiệt cơ thể, bảo vệ sức khỏe thai nhi.

BS.CKI Trịnh Hoàng Quốc Toàn, khoa Sản Phụ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết thân nhiệt của thai phụ thường cao hơn người bình thường do lượng máu trong cơ thể tăng lên để cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho thai nhi, thay đổi nội tiết tố. Để giảm cảm giác nóng nực, thai phụ nên uống đủ nước, chọn quần áo thoáng mát, bổ sung các loại quả, món ăn giải nhiệt an toàn.

Đu đủ chín

Đu đủ chín cung cấp vitamin C và folate tốt cho thai phụ. Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, trong khi đó folate là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của não, tủy sống của thai nhi. Ngoài tác dụng giải nhiệt, ăn đu đủ còn giảm táo bón, giúp hệ tiêu hóa của thai phụ hoạt động hiệu quả hơn.

Việt quất

Việt quất và các loại quả mọng khác như dâu tây, mâm xôi... giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng chống lại gốc tự do. Những quả mọng này chứa vitamin C và chất xơ duy trì mức đường huyết ổn định, hỗ trợ hệ miễn dịch, thúc đẩy cơ thể hấp thụ sắt dễ dàng, giảm nguy cơ thiếu máu và đái tháo đường thai kỳ.

Quả có múi

Cam, quýt, chanh, bưởi... có lượng nước và vitamin C dồi dào giảm cảm giác khát, tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các bệnh nhiễm trùng, cải thiện sự hấp thụ sắt từ thực phẩm, giảm nguy cơ thiếu máu. Mẹ bầu có thể sử dụng trực tiếp hoặc chế biến thành các món thức uống giải nhiệt như nước cam, nước chanh, nước ép bưởi.

Thai phụ được bổ sung quả có múi trong khẩu phần ăn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Thanh Tùng

Lê

Lê chứa nhiều nước, chất xơ, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm táo bón cho mẹ bầu. Lê cũng cung cấp nhiều vitamin A, các vitamin, khoáng chất thiết hỗ trợ sự phát triển của thị lực, hệ miễn dịch của thai nhi.

Lựu

Lựu giàu vitamin C, các chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng. Lựu cũng hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi, nhất là trong quá trình hình thành, phát triển hệ tim mạch.

Táo

Táo có vitamin và chất xơ phong phú duy trì lượng đường trong máu ổn định, giảm nguy cơ đái tháo đường thai kỳ, duy trì sức khỏe tiêu hóa.

Dưa hấu

Dưa hấu cung cấp nước giải nhiệt cho cơ thể, các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất có đặc tính chống viêm, chống ung thư, chất chống oxy hóa. Trong đó, vitamin A, C, kali giúp nâng cao hệ miễn dịch, hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi và tình trạng phù nề ở thai phụ.

Kiwi

Vitamin C và E, kali và chất xơ trong kiwi rất tốt cho mẹ bầu. Kiwi chứa lượng vitamin C gần gấp đôi so với cam và chanh, giúp tăng cường hệ miễn dịch của mẹ bầu.

Bơ

Bơ giàu chất béo lành mạnh, axit folic, kali và chất xơ. Axit folic hỗ trợ phát triển hệ thần kinh thai nhi, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh. Chất béo có trong trái bơ giúp thai phụ duy trì năng lượng, hạn chế mệt mỏi. Kali còn góp phần điều hòa huyết áp, giảm chuột rút, trong khi chất xơ tốt cho tiêu hóa.

Chuối

Chuối cung cấp nhiều kali điều hòa huyết áp, giảm chuột rút trong thai kỳ. Bên cạnh đó, chuối còn nhiều vitamin B6, hỗ trợ hệ thần kinh thai nhi, giúp mẹ bầu duy trì được năng lượng, no lâu.

Bác sĩ Quốc Toàn khuyến cáo thai phụ mang thai 3 tháng cuối nên ăn khoảng 2-3 khẩu phần trái cây mỗi ngày. Mỗi khẩu phần tương đương với một bát nhỏ cắt miếng. Ăn đa dạng các loại trái cây với số lượng cân đối nhằm cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Tuệ Diễm - Thanh Thúy