10 điểm nhấn của vòng ba Ngoại hạng Anh

Tuyệt phẩm của Szoboszlai. Trận đại chiến giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giữa Liverpool và Arsenal được định đoạt bởi khoảnh khắc xuất thần của Dominik Szoboszlai. Phút 83, từ điểm đá phạt khoảng 27 mét, tiền vệ người Hungary tung cú sút chân phải đưa bóng qua hàng rào hướng về góc trái khung thành. Bóng chạm mép trong cột dọc đi vào lưới, khiến thủ thành David Raya không thể cứu thua dù đã chủ động di chuyển.

Trận này, Szoboszlai được HLV Arne Slot kéo xuống đá hậu vệ phải, vị trí thuộc về Trent Alexander-Arnold nhiều năm qua. Ngoài chuyên môn, anh còn khẳng định mình là người kế thừa vị trí chuyên gia sút phạt của ngôi sao vừa gia nhập Real Madrid.

"Tôi phải nhắc đến Trent," Szoboszlai chia sẻ với Sky Sports sau trận. "Cậu ấy là người thường xuyên thực hiện những quả đá phạt với những cú sút tuyệt vời. Nhưng cuối cùng tôi đã có cơ hội và đã ghi bàn".