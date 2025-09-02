10 điểm nhấn của vòng ba Ngoại hạng Anh

Tuyệt phẩm của Szoboszlai. Trận đại chiến giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giữa Liverpool và Arsenal được định đoạt bởi khoảnh khắc xuất thần của Dominik Szoboszlai. Phút 83, từ điểm đá phạt khoảng 27 mét, tiền vệ người Hungary tung cú sút chân phải đưa bóng qua hàng rào hướng về góc trái khung thành. Bóng chạm mép trong cột dọc đi vào lưới, khiến thủ thành David Raya không thể cứu thua dù đã chủ động di chuyển.
Trận này, Szoboszlai được HLV Arne Slot kéo xuống đá hậu vệ phải, vị trí thuộc về Trent Alexander-Arnold nhiều năm qua. Ngoài chuyên môn, anh còn khẳng định mình là người kế thừa vị trí chuyên gia sút phạt của ngôi sao vừa gia nhập Real Madrid.
"Tôi phải nhắc đến Trent," Szoboszlai chia sẻ với Sky Sports sau trận. "Cậu ấy là người thường xuyên thực hiện những quả đá phạt với những cú sút tuyệt vời. Nhưng cuối cùng tôi đã có cơ hội và đã ghi bàn".
Arsenal quá cứng nhắc? Làm khách tại Anfield, HLV Mikel Arteta sử dụng bộ ba thiên về phòng ngự là Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino. Suốt 90 phút, Arsenal hiếm khi dâng cao tấn công và chỉ một lần sút trúng đích, đến từ Noni Madueke trong hiệp một, và cũng không phải là cơ hội rõ ràng.
Cựu thủ môn Peter Schmeichel chỉ trích Arsenal chơi thứ bóng đá xấu xí và gây khó chịu, còn Gary Neville đặt dấu hỏi về bản lĩnh của "Pháo thủ" ở các trận cầu lớn. Jamie Carragher thì chỉ ra việc Arsenal đầu tư mạnh mẽ hè này để mang về những cầu thủ tấn công như Eberechi Eze, Viktor Gyokeres hay Noni Madueke, nhưng không thay đổi lối chơi. Còn theo cựu tiền vệ Roy Keane, Arsenal cần sự sáng tạo và bớt rập khuôn nếu muốn thắng trên sân các đối thủ mạnh.
HLV Mikel Arteta phủ nhận Arsenal lên kế hoạch tử thủ để cầm hòa chủ nhà, mà muốn tấn công để giành ba điểm. Ông cho rằng đội không còn nhiều lựa chọn ở tuyến giữa, khi đội trưởng Martin Odegaard chưa bình phục chấn thương, không đủ thể lực đá chính còn Kai Havertz nghỉ dài hạn.
Vấn đề của Man City nằm ở đâu? Pep Guardiola vẫn giữ sự bình thản bất chấp khởi đầu tệ hại của Man City tại Ngoại hạng Anh. "Tôi có cảm giác rất tốt ở nhiều khía cạnh", ông quả quyết sau trận thua ngược Brighton 1-2. "Chúng tôi đã chơi thực sự tốt, tạo ra nhiều cơ hội".
Thực tế, Man City có thể đã dẫn trước ba bàn ngay hiệp một nếu Erling Haaland tận dụng tốt hơn. Rodri nổi bật trong 45 phút đầu với số lần chạm bóng, chuyền thành công và thu hồi bóng nhiều nhất - dấu hiệu tích cực trong lần đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ chấn thương dây chằng chéo trước tháng 9 năm ngoái. Nhưng sang hiệp hai, anh hụt hơi, để tuyến giữa bị Brighton áp đảo.
Từ phút 60, Man City mất hẳn sự kiểm soát. Họ chọn chơi trực diện hơn nhưng không đồng bộ trong việc dâng cao và tận dụng Haaland làm điểm tựa. Hệ thống phòng ngự trở nên lộn xộn: Abdukodir Khusanov thường xuyên lao vào các pha xoạc bóng thiếu kiểm soát, còn Rayan Ait Nouri liên tục bị Yankuba Minteh hành hạ. Đến phút 89, họ để lộ khoảng trống lớn cho Brajan Gruda thoải mái ghi bàn quyết định.
VAR cứu Man Utd. Người hâm mộ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong 90 phút trên sân Old Trafford. Man Utd hai lần vượt lên dẫn trước, đều bị Burnley gỡ hòa. Phải nhờ tới cú sút phạt đền của Bruno Fernandes cuối trận, sau khi VAR vào cuộc, chủ nhà mới thắng trận đầu tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Với 96 phút lẻ 10 giây, Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng muộn thứ tư cho Man Utd tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2006-2007, và muộn thứ hai trên sân nhà, sau Scott McTominay trước Brentford vào tháng 10 năm 2023 (96 phút lẻ 11 giây).
Vấn đề trung phong của Chelsea. Trận thắng Fulham 2-0 không trọn vẹn với Chelsea với chấn thương của tân binh Liam Delap. HLV Enzo Maresca xác nhận tiền đạo người Anh sẽ phải ngồi ngoài vài tuần do chấn thương gân kheo, buộc Chelsea phải tính lại chuyện nhân sự trên hàng công.
Chỉ ít phút sau thông tin Delap chấn thương, Chelsea rút khỏi thỏa thuận cho Nicolas Jackson sang Bayern Munich theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, Jackson đã có mặt ở Munich và ban đầu từ chối trở lại Chelsea.
Giám đốc thể thao của Bayern, Max Eberl, sau đó cho biết cả hai CLB đã yêu cầu Jackson trở lại London và thừa nhận khó nối lại thương vụ. Việc miễn cưỡng phải tiếp tục khoác áo Chelsea có thể ảnh hưởng tới tâm lý và phong độ của tiền đạo người Senegal.
Grealish tiếp tục thăng hoa. Ba cầu thủ Everton ghi bàn trong trận thắng Wolves 3-2 trên sân Molineux, trong đó Kiernan Dewsbury-Hall vừa kiến tạo vừa lập siêu phẩm. Jack Grealish, dù không ghi bàn, vẫn được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận nhờ màn trình diễn nổi bật.
Ngôi sao người Anh in dấu giày vào hai bàn, nâng số đường kiến tạo mùa này lên bốn. Chỉ qua hai trận gần nhất khoác áo Everton, Grealish đã đạt số kiến tạo gấp đôi thành tích trong hai mùa gần nhất ở Man City.
Khi được hỏi về sự tiến bộ của cậu học trò, HLV David Moyes khẳng định: "Không phải công của tôi, tất cả đến từ tinh thần và khát khao vươn lên của cậu ấy. Lời khen lớn nhất tôi có thể dành cho cậu ấy là Grealish còn hay hơn cả những gì tôi từng nghĩ".
Newcastle bế tắc vì thiếu ngòi nổ tấn công. Newcastle hòa 0-0 trên sân tân binh Leeds trong ngày Nick Woltemade - tiền đạo được tuyển mộ với tổng phí 105 triệu USD từ Stuttgart - dự khán.
Thiếu vắng những mũi nhọn sáng tạo như Anthony Gordon và Alexander Isak - cả hai đều có khả năng rời CLB trước hạn chót chuyển nhượng - cùng sự năng nổ của Joelinton ở giữa sân, Newcastle trở nên nhạt nhòa.
Những khoảng trống ấy hiện rõ trên thống kê: chỉ tám cú dứt điểm, hai lần trúng đích và không tạo được cơ hội nào rõ rệt. Tình trạng này từng lặp lại ở trận mở màn gặp Aston Villa, cho thấy vấn đề lớn về khâu ghi bàn.
Aston Villa lâm nguy. Thảm bại 0-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà khiến Aston Villa chỉ giành một điểm và chưa ghi bàn nào qua ba vòng đầu Ngoại hạng Anh. Lần đầu tiên sau 28 năm CLB rơi vào tình cảnh này.
Trước trận, tương lai của thủ môn Emiliano Martinez đã phủ bóng u ám lên Villa Park, và màn trình diễn trên sân càng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Thị trường chuyển nhượng mùa hè trôi qua đầy khó khăn và ngay khi sắp khép lại, tiêu điểm lại xoay quanh việc trụ cột có thể ra đi, thay vì sự xuất hiện của những tân binh.
West Ham chặn đà sa sút. Ba trận đầu mùa trên mọi đấu trường, West Ham phải hứng chịu tới 18 cú dứt điểm trúng khung thành và để lọt lưới 11 bàn. Kết quả, họ rơi xuống đáy bảng Ngoại hạng Anh và bị loại ngay vòng hai Cup Liên đoàn - lần đầu tiên kể từ mùa 2014-2015.
HLV Graham Potter phải thay đổi, khi bỏ sơ đồ năm hậu vệ, chuyển sang hàng thủ bốn người. Dù không tử thủ trước Nottingham Forest, West Ham ưu tiên chắc chắn ở tuyến dưới và hạn chế rủi ro. Chính điều đó đã giúp họ đứng vững trước sức ép của đối thủ.
Kế hoạch phát huy tối đa tác dụng. Không chỉ bảo toàn mành lưới, West Ham còn tung đòn quyết định ở cuối trận với ba bàn thắng trong vòng bảy phút, khiến Nottingham Forest sụp đổ.
