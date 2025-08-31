Man City thua trận thứ hai liên tiếp

Tiền đạo Erling Haaland mở tỷ số, nhưng Man City vẫn thua ngược chủ nhà Brighton 1-2 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Erling Haaland mở tỷ số cho Man City ở phút 34, nhưng phung phí cơ hội sau đó. Brighton gỡ hòa nhờ bàn thắng từ phạt đền của cựu tiền vệ Man City, James Milner. Đến phút 89, tiền vệ 21 tuổi Brajan Gruda ấn định chiến thắng ngược 2-1 cho Brighton, khiến Man City thất bại trận thứ hai liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Họ tụt xuống thứ 12 với chỉ ba điểm, thậm chí xếp dưới cả Man Utd - đội đang đứng thứ tám.

Tiền vệ Brajan Gruda mừng bàn thắng quyết định cho Brighton. Ảnh: PA

Trận thua Tottenham 0-2 ở vòng hai có vẻ không phải tai nạn của thầy trò Pep Guardiola. Họ khởi đầu mùa giải với thắng lợi 4-0 trước Wolverhampton, nhưng dường như đối thủ này không đủ sức cạnh tranh với Man City. Brighton cho thấy lối chơi khó chịu trước những đội bóng lớn, khi thắng Man City cũng với tỷ số 2-1 mùa trước trên sân Falmer. Lần này, đoàn quân Fabian Hurzeler tiếp tục gieo sầu cho cựu vương.

Trong hiệp một, City kiểm soát thế trận với sự cơ động của Rodri ở tuyến giữa và khả năng săn bàn của Haaland. Tiền đạo Na Uy bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 9, nhưng đến phút 34 anh không mắc sai lầm, sút tung lưới Bart Verbruggen sau đường chọc khe của Omar Marmoush. Đây là bàn thứ 88 của Haaland sau 100 trận Ngoại hạng Anh, thành tích chưa từng có tại giải.

Brighton lép vế phần lớn hiệp một, chỉ sút cầu môn một lần từ chân Kaoru Mitoma. Bước ngoặt đến ở phút 61 khi HLV Hurzeler thay cùng lúc bốn người, trong đó có James Milner và Brajan Gruda. Chính những cái tên này đã xoay chuyển cục diện.

Matheus Nunes (trái) dùng tay cản cú sút của Lewis Dunk. Ảnh: PA

Phút 64, cú sút của Lewis Dunk chạm tay Matheus Nunes trong cấm địa. Trọng tài Darren England ngay lập tức thổi phạt đền, còn VAR Paul Tierney cũng không can thiệp quyết định này. Milner sút 11m đánh lừa thủ môn James Trafford, ghi bàn đầu tay cho Brighton. Anh khoanh tay mừng bàn thắng theo cách của tiền đạo và cũng là đồng đội quá cố, Diogo Jota.

Cầu trường Falmer bùng nổ sau bàn thắng này, dù trước đó khá im ắng. Khung thành Man City liên tục chao đảo, với những cú sút của Mitoma, Yankuba Minteh và Gruda. Thủ môn Trafford vài lần cứu thua đẹp mắt, nhưng vẫn bị khuất phục ở phút 89. Từ pha phản công nhanh, Mitoma chọc khe cho Gruda băng xuống đối mặt, ngoặt bóng qua người rồi sút vào lưới trống, tạo ra bất ngờ lớn ở vòng ba.

Mùa trước, Man City có lúc thua bốn trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh đó có thể tái diễn, khi ở hai trận tiếp theo tại giải, họ sẽ gặp Man Utd ngày 14/9 và Arsenal 21/9.

Xuân Bình