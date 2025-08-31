Man Utd đạt thỏa thuận cá nhân với thủ môn Emiliano Martinez

AnhMan Utd đã đạt thỏa thuận cá nhân với Emiliano Martinez, trong bối cảnh đội bóng cần gấp một thủ môn mới trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại.

Theo tờ Athletic, Martinez từ lâu đã muốn rời Aston Villa và coi Man Utd là bến đỗ tiềm năng. Thủ môn 32 tuổi từng vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, đã tiếp xúc với "Quỷ đỏ" thông qua người đại diện, tháng 1/2025. Tháng 7, Man Utd hỏi mượn Martinez nhưng bị Villa từ chối, bởi họ chỉ muốn bán đứt để giảm gánh nặng tài chính.

Thủ môn Emiliano Martinez trong trận Aston Villa gặp PSG trên sân Parc des Princes, thành phố Paris, Pháp, lượt đi tứ kết Champions League tối 9/4/2025. Ảnh: Reuters

Trong hai ngày cuối chuyển nhượng, Man Utd tập trung chiêu mộ thủ môn mới, và Martinez là ưu tiên. Theo Fabrizio Romano, "Quỷ Đỏ" đã đạt thỏa thuận cá nhân với thủ môn hay nhất World Cup 2022. Theo Goal, Martinez đang nhận 150.000 bảng (203.000 USD) mỗi tuần ở Villa Park. Đây cũng là mức lương Andre Onana đang nhận ở Old Trafford.

Áp lực tìm kiếm thủ môn mới tại Old Trafford ngày càng gia tăng sau những màn trình diễn thiếu ổn định của Onana và Altay Bayindir. Thủ thành Cameroon mắc hai sai lầm ở trận thua Grimsby tại Cup Liên đoàn, còn Bayindir tiếp tục gây thất vọng khi gặp Burnley. Man Utd vẫn cần đáp ứng phí chuyển nhượng Villa yêu cầu cho Martinez, khoảng 54 triệu USD.

Man Utd cũng theo đuổi thủ thành 23 tuổi Senne Lammens của Royal Antwerp. Anh được đánh giá có tiềm năng lớn, nhưng mới chỉ có một mùa giải bắt chính trọn vẹn. Antwerp muốn 29 triệu USD, nhưng đang chịu áp lực tài chính và có thể phải nhượng bộ. Dù vậy, Man Utd sẽ phải cạnh tranh với chính Aston Villa, vì họ muốn đưa Lammens về thay Martinez.

Khả năng Jadon Sancho chuyển tới Villa cũng đã được đưa ra trong quá trình đàm phán. Dù vậy, đây mới chỉ dừng ở ý tưởng, chưa có bước tiến cụ thể. Man Utd sẽ chỉ chọn một trong hai mục tiêu, Martinez hoặc Lammens, bởi Onana nhiều khả năng vẫn ở lại. Trước đó, Aston Villa đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng với hậu vệ Victor Lindelof, sau khi anh hết hợp đồng với Man Utd.

Tại Villa Park, Martinez đang bị đặt dấu hỏi về phong độ. Anh mắc lỗi trong nhiều trận quan trọng mùa trước, điển hình là tứ kết Champions League gặp PSG. Hè này, Villa đã ký với thủ thành Marco Bizot để dự phòng, đồng thời cân nhắc chiêu mộ Diogo Costa từ Porto nếu Martinez ra đi.

Kỳ chuyển nhượng hè ở Anh sẽ đóng cửa lúc 1h sáng thứ Tư 2/9, giờ Hà Nội. Các đội phải đăng ký cầu thủ trước thời hạn này.

Hoàng An (theo Athletic, Romano)